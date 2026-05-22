La FECAM pide una reunión al Gobierno de Canarias para abordar el nuevo marco del FDCAN

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha acordado este viernes solicitar una reunión "urgente" con el Gobierno de Canarias para tratar el nuevo marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y reclamar la participación de los ayuntamientos en la definición de la financiación y distribución de esos recursos.

La decisión fue adoptada este viernes durante una reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de la FECAM celebrada en Candelaria, en la que los representantes municipales analizaron distintos asuntos de interés para las corporaciones locales, según ha informado la federación en un comunicado.

La presidenta de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, ha explicado que los municipios están pendientes de conocer cómo se articulará el nuevo Fdcan y ha defendido que los ayuntamientos deben participar en las negociaciones al compartir la titularidad de esos fondos junto a los cabildos insulares.

El Comité Ejecutivo ha recordado que ya se celebró una reunión de la Conferencia de Presidentes con los cabildos, pero ha insistido en la necesidad de incorporar también a los municipios a través de la Fecam para pactar conjuntamente la distribución de la financiación entre las islas y los ayuntamientos. Durante la reunión también se trataron cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio, entre ellas la modificación de la Ley del Suelo y las directrices de ordenación del suelo agrario.

Asimismo, la Fecam analizó la situación de los programas vinculados al Servicio Canario de Empleo, especialmente los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE), ante las dificultades que, según los ayuntamientos, existen para contratar personal directivo y docente. La federación prevé mantener una próxima reunión con el Servicio Canario de Empleo para intentar desbloquear esas contrataciones y garantizar el desarrollo de los programas, añade la nota.