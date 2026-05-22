El director del IGN en Canarias alerta tras el terremoto de 4,8: “Hay algo que acumula energía”
Itahiza Domínguez, director del IGN en Canarias, considera el seísmo “inusual” por su localización, aunque no extraño, y no descarta nuevas réplicas de magnitud similar
Bruno Betancor
El terremoto de magnitud 4,8 registrado este viernes al norte de Gran Canaria ha vuelto a poner el foco en la actividad sísmica de Canarias y en una pregunta que muchos vecinos se hicieron tras sentir el temblor: ¿por qué se produjo en una zona que no suele concentrar los movimientos más frecuentes del Archipiélago?
El director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, Itahiza Domínguez, ha explicado que el seísmo fue un fenómeno de origen tectónico y que, aunque resulta “inusual” por su localización, no puede considerarse extraño dentro de la historia sísmica de las Islas. El terremoto se produjo en el mar, al norte de Gran Canaria, a unos 30 kilómetros de profundidad, y fue percibido en numerosas localidades de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Así lo ha manifestado en unas declaraciones para Radio Televisión Canaria (RTVC).
La clave, según el análisis del especialista, está en que el epicentro no se situó en la zona donde habitualmente se concentra buena parte de la sismicidad canaria, sino en una franja marítima menos activa. Esa circunstancia explica la sorpresa inicial, pero no significa que el fenómeno sea inexplicable. Domínguez recordó que Canarias ya ha registrado en otras ocasiones movimientos moderados en áreas consideradas poco activas.
El sismólogo resumió el escenario con una frase especialmente gráfica: “Hay algo ahí que acumula energía”. Esa energía, acumulada durante largos periodos, puede liberarse de forma puntual mediante terremotos moderados como el de este viernes.
La hipótesis que maneja el IGN apunta a dinámicas tectónicas regionales. Domínguez señaló que el origen podría estar relacionado con el choque o interacción entre la corteza oceánica asociada a las Islas y la corteza continental africana. No obstante, fue prudente al admitir que todavía no se conoce con exactitud el foco físico que desencadenó el movimiento.
El hecho de que el terremoto se sintiera en tres islas se explica por su magnitud, por la profundidad del foco y por su localización marina. Los movimientos sísmicos bajo el océano pueden transmitirse de forma amplia, aunque la percepción en superficie varía según la distancia al epicentro, el tipo de terreno, la altura de los edificios y la situación de cada persona en el momento del temblor.
Tras un terremoto de estas características, una de las dudas habituales es si pueden producirse nuevas réplicas. Domínguez ha sido claro: no se puede descartar que se registren nuevos movimientos, incluso de magnitud parecida. Esto no implica que vayan a ocurrir necesariamente, sino que entra dentro de los escenarios posibles tras un seísmo moderado.
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