Un cuento educativo lleva el REF a las aulas canarias de primaria

El Comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, José Ramón Barrera, presentó este jueves el nuevo cuento didáctico del proyecto pedagógico Edu-REF, titulado “Yo quiero ser tú”. La obra relata la amistad entre una niña madrileña, Begoña, y un niño canario, Rodolfo, que crecen separados por el mar y descubren cómo la insularidad puede generar desigualdades y dificultades en aspectos como estudiar, viajar o comunicarse.

La presentación coincidió con los actos del Mes de Canarias y se celebró en el CEIP San Matías, reconocido por la Consejería de Educación por su labor de fomento de la lectura. Medio centenar de alumnos de 3º de Primaria asistieron al acto junto a docentes y el director territorial de Educación, Miguel Delgado. El escritor Ernesto Rodríguez Abad narró la historia mientras el ilustrador palmero Víctor Jaubert dibujaba en directo a uno de los personajes.

“Yo quiero ser tú” es el segundo título de la colección educativa impulsada por el Comisionado del REF, tras “La isla escondida”. A través de la pasión compartida de los protagonistas por el fútbol, la poesía y la lectura, el cuento explica de forma cercana el papel del REF como herramienta para compensar las desventajas derivadas de la lejanía y la insularidad, garantizando igualdad de oportunidades para quienes viven en Canarias.

“Este relato nos muestra cómo hemos avanzado gracias a las medidas de nuestro fuero y cómo, entendiendo nuestras diferencias, podemos construir un país más justo y cohesionado”, destacó Barrera, además de subrayar que “la colección busca acercar al alumnado la importancia de un trato específico para Canarias”.

Tras la lectura, los estudiantes recibieron ejemplares firmados por los autores y camisetas del simbólico ‘Equipo REF’, con el dorsal número 8 en referencia a las ocho islas y el lema ‘islas iguales’.

El cuento ya está disponible en la web de la Red Canaria de Centros Educativos para el Aprendizaje Digital (READ), acompañado de una guía didáctica para docentes y familias. Además, se ha distribuido en todos los centros de Primaria y Educación Especial de Canarias, así como en bibliotecas municipales, hospitales y facultades de Educación de las universidades públicas canarias. También puede consultarse en formato digital a través de eBiblio.es.

Edu-REF continúa ampliando así sus contenidos educativos para todas las etapas formativas. El proyecto mantiene además abierto su curso online de formación docente sobre el REF, de 15 horas lectivas, que ya ha sido completado por cerca de un millar de profesionales.

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El Mes de Canarias, bajo el lema ‘Somos Patrimonio de Canarias’, reúne más de 110 actividades en todas las islas con el objetivo de divulgar y preservar la identidad, la historia y las tradiciones del archipiélago.