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La conferencia mundial de defensores del pueblo se celebrará en Canarias en 2028

El encuentro reunirá en Canarias a representantes de defensorías del pueblo e instituciones homólogas de distintos países del mundo

La Diputada del Común, Lola Padrón.

La Diputada del Común, Lola Padrón. / Miguel Barreto / Efe

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Canarias acogerá en 2028 la XIV Conferencia Mundial y Asamblea General del Instituto Internacional del Ombudsman (IIO), ha informado la Diputación del Común de Canarias, cuya titular, Lola Padrón, se ha incorporado a la dirección internacional de este organismo de defensa de derechos ciudadanos.

El encuentro reunirá en Canarias a representantes de defensorías del pueblo e instituciones homólogas de distintos países del mundo, según ha acordado la Junta Directiva del IIO en una reunión celebrada en Curazao. La candidatura canaria fue la más respaldada de las tres propuestas internacionales presentadas, con el apoyo del 75 % de los miembros presentes, ha informado la Diputación del Común en un comunicado.

En la reunión de 2028, las defensorías del pueblo abordarán desafíos vinculados a los derechos humanos, los movimientos migratorios, la multiculturalidad y la buena administración en un contexto de profundos cambios sociales y democráticos.

La candidatura de la Diputación del Común, que contó con el apoyo institucional de los ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma y Santa Cruz de Tenerife y los cabildos de La Palma y Tenerife, planteaba unas defensorías más cercanas, preventivas y activas en la protección de la ciudadanía, especialmente en territorios fronterizos como Canarias.

Para la diputada del Común, Lola Padrón, esta reunión es una oportunidad para convertir a Canarias "en un espacio internacional de reflexión sobre cómo deben evolucionar las defensorías del pueblo para seguir protegiendo los derechos humanos en un mundo en constante transformación".

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Padrón ha destacado que Canarias puede aportar una mirada singular al debate internacional sobre democracia, convivencia y dignidad humana, especialmente en cuestiones vinculadas a las migraciones, la cohesión social y la protección de las personas más vulnerables.

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