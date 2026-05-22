Las aulas canarias son más inclusivas que hace tres años: Educación incorpora a la enseñanza ordinaria a casi 2.700 alumnos más con discapacidad

Las aulas canarias son hoy más inclusivas que hace tres años. En solo un trienio, el número de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) —como discapacidad intelectual, problemas de salud mental o Trastorno del Espectro Autista (TEA)— se ha disparado. Desde el curso académico 2022/2023, las matrículas de este alumnado han crecido un 43%, hasta alcanzar los 10.698 menores escolarizados en la actualidad. No obstante, su presencia en las enseñanzas ordinarias ha ido creciendo a la par (48%), con 2.689 alumnos más integrados en estas aulas que hace tres años.

Pese a esta mejora, uno de cada cinco alumnos NEE continúa quedándose fuera del sistema ordinario (22,7%). Y es que Canarias se posiciona como la región de España con menor porcentaje de alumnos escolarizados en enseñanzas ordinarias. Según la última Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo 2024/2025, del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el Archipiélago se encuentra a la cola de la inclusión real. Mientras que la media de las comunidades autónomas se sitúa en torno al 85,7%, Canarias está casi doce puntos por debajo, con un 74,2%.

Al menos uno de cada cinco estudiantes continúa fuera del sistema ordinario

Sin embargo, estas cifras no coinciden con las oficiales que maneja la Consejería de Educación. "Si bien es cierto que no discutimos el fondo de la cuestión y estamos trabajando en mejorar, los datos de los que dispone el Ministerio son incorrectos", señala el director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación del Gobierno de Canarias, David Pablos. Según el portavoz, Canarias escolarizó en el curso pasado en enseñanzas ordinarias a un 75,7% de alumnos NEE. "Hay un desvío de un punto y medio con los datos del Ministerio y esa falta de correspondencia nos hace dudar del estudio en sí", añade.

Pablos cuenta que no es la primera vez que sucede algo así. "Suele haber una desviación bastante significativa de lo que son los datos oficiales y casualmente siempre a la baja, en contra de los intereses de la comunidad autónoma", detalla. Según explica, es un problema que sucede desde hace tiempo, incluso en anteriores legislaturas. "No creemos que sea hecho a propósito, pero la realidad es que no sabemos de donde sacan esas cifras".

Canarias, a la cola de la inclusión real

No obstante, y aun con los datos oficiales, Canarias continúa siendo la última región del ránking. Algunas comunidades autónomas como Galicia o Baleares adelantan al Archipiélago en más de 14 puntos porcentuales. "Es cierto que hay otros lugares mejor posicionados que nosotros, pero la realidad es que el servicio y la asistencia que prestan al alumnado es exactamente el mismo que nosotros tenemos aquí, solo que con una gestión administrativa de las matrículas diferente", apunta. En este sentido, Pablos explica que no siempre se muestra la realidad educativa que hay en las aulas, sino la manera en la que cada región contabiliza administrativamente a este alumnado.

Pese a esta mejora, el Archipiélago sigue a la cola de la inclusión real en España

En cualquier caso, para él resulta fundamental contextualizar las cifras para comprender la realidad del sistema educativo en las Islas. "Si nos fijamos en los datos de este año y los comparamos con el último curso escolar de la anterior legislatura, que es el espejo en el que nos miramos nosotros, podemos ver que aun con más alumnos con necesidades especiales hemos logrado que los datos de escolarización en aulas ordinarias suban casi tres puntos porcentuales", detalla.

Diferencias entre alumnado NEE y NEAE

Suele existir cierta confusión entre el alumnado NEE y el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Mientras que este último es un grupo amplio que incluye a estudiantes que precisa de ayuda adicional para lograr sus objetivos académicos —como menores con dislexia, desventajas socioculturales o incorporación tardía al sistema educativo—, el alumnado NEE se presenta como un subgrupo de este colectivo. Los estudiantes con este tipo de necesidades específicas requieren una atención más intensa y especializada. "No todo el alumnado NEAE es NEE, pero sí al revés", aclara Pablos.

El sistema educativo de Canarias prioriza la integración, pero ofrece recursos específicos para los estudiantes con estas características como, por ejemplo, aulas enclave, centros de educación especial y modalidades combinadas. Para Pablos, ser inclusivo es precisamente que el sistema ofrezca los recursos adecuados para atender a todos los estudiantes, garantizando una correcta atención en función de sus necesidades. "Inclusión no quiere decir que todo el mundo tenga que estar en una aula ordinaria", subraya.

"Tenemos que darle a cada alumno la atención educativa que requiere y necesita, y a veces que las necesidades van más allá de lo que se trabaja en una aula ordinaria y hay que hacer un trabajo más específico", señala. Aunque eso no excluye la posibilidad que el alumno se incorpore más tarde a la enseñanza ordinaria. "Un alumno que va a un aula enclave no tiene por qué terminar su escolarización ahí, siempre trabajamos para favorecer un retorno a al aula ordinaria", agrega.

Avances significativos

Pablos es consciente de que el modelo es mejorable. Por ese motivo están trabajando ya en una nueva ley de que vele por la atención a la diversidad y el bienestar de su alumnado, situando a Canarias como la primera comunidad autónoma en contar con una norma de este tipo. "Esta nueva ley —que abordará la diversidad cultural, de género, afectivo-sexual y las capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje de los alumnos— es fruto del diálogo que hemos tenido con las familias, los colectivos profesionales y las asociaciones vinculadas al mundo a la discapacidad y una de las cosas que queremos cambiar es el modelo de aula enclave para alcanzar un sistema más inclusivo", subraya. Pablos es consciente de que la tramitación de una norma de este calibre lleva tiempo. "Hay muchos trámites, pero cuando logremos implantarla veremos como cambian las estadísticas", añade.

Ahora mismo, su estrategia se centra en el cambio de regulación de la normativa, en la formación del profesorado y en un "esfuerzo muy grande" a nivel presupuestario, de gestión y de dotación de recursos. "Se ha anunciado una nueva bajada de ratios para el próximo curso vinculada precisamente a la presencia de alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas, Hemos aumentado la dotación de personal de orientación, de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica y también hemos duplicado el número de personal auxiliar que tenemos en aulas ordinarias con respecto al curso 2022/2023", concluye.