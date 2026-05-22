El alumnado canario bautiza como ‘Atlántica’, ‘Teide’ y ‘Alisios’ las nuevas autopistas submarinas de Canalink

Las nuevas infraestructuras submarinas impulsadas por Canalink, empresa dependiente del Cabildo de Tenerife a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), llevarán por nombre ‘Atlántica’, ‘Teide’ y ‘Alisios’, propuestas ganadoras del alumnado canario.

El concurso escolar ‘Conecta con los cables submarinos de fibra óptica en Canarias’, lanzado por Canalink el pasado mes de marzo para acercar la tecnología a los niños y jóvenes del archipiélago, ha concluido con la elección de la propuesta presentada por Arabia Yamiley Mendoza Gutiérrez, alumna de 3º de ESO del Colegio Echeyde II, de Santa Cruz de Tenerife. La ganadora ha logrado capturar la esencia geográfica, cultural y natural del archipiélago para renombrar unas infraestructuras críticas que garantizarán el desarrollo digital de las próximas décadas.

El relato detrás de los nombres

En su deliberación, el jurado ha aplicado criterios técnicos y cualitativos que, además de la sonoridad y la viabilidad legal, han valorado la capacidad de los nombres para reflejar la conectividad insular, la identidad canaria y la naturaleza tecnológica del proyecto, así como su originalidad, claridad y facilidad de uso en contextos internacionales. También se ha tenido en cuenta su coherencia con la marca Canalink, asegurando un enfoque neutro y alineado con un operador de infraestructuras digitales, junto con su viabilidad práctica y ausencia de conflictos legales o marcarios para su implementación en el ámbito internacional de las telecomunicaciones.

Para el Proyecto RING, el sistema de cables de alta capacidad que formará un anillo uniendo Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, la denominación oficial será Atlántica. El nombre toma como referencia el océano que vertebra y define el carácter de las islas, suponiendo un homenaje al entorno marítimo como nexo de unión inquebrantable entre los diferentes territorios canarios.

Por su parte, la conexión submarina que enlazará Tenerife con la isla de El Hierro, conocida técnicamente como Proyecto Hierro, pasará a llamarse Teide. La infraestructura adopta el nombre del pico más alto de España como un claro símbolo de solidez, altura y referencia visible. Desde la cumbre hasta el lecho marino, el nombre dará identidad a la base tecnológica que une el meridiano con la isla capitalina.

Finalmente, el futuro ramal internacional que conectará Fuerteventura con Tarfaya, en Marruecos (Proyecto Morocco), ha sido bautizado como Alisios. Esta elección hereda el nombre de los vientos que, históricamente, abrieron las rutas de navegación en el océano. A partir de ahora, esos mismos alisios serán los encargados de empujar los datos y estrechar los lazos digitales entre Canarias y el continente africano.

Un premio compartido para el futuro tecnológico de las aulas

El resultado del concurso no solo dejará su huella en la documentación técnica y operativa internacional de las telecomunicaciones, sino que traerá beneficios tangibles e inmediatos para las aulas del archipiélago. El centro ganador recibirá una dotación económica destinada a la mejora de sus recursos tecnológicos educativos. Asimismo, el alumnado autor de las ideas seleccionadas recibirá dispositivos tecnológicos de última generación.

La organización agradece la implicación de los centros educativos y sus estudiantes en esta iniciativa y subraya la dificultad del jurado para emitir su fallo definitivo. En este sentido, destacan el trabajo y las candidaturas presentadas por los estudiantes de 1º, 2º y 3º de la ESO del Colegio Vega de San Mateo, así como por los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO del Colegio Echeyde II, que compitieron hasta la última fase de puntuación.

El consejero de Investigación, Desarrollo e Innovación del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, agradece la participación y el nivel de las propuestas recibidas de todas las islas. Para Martínez, “con la elección de Atlántica, Teide y Alisios, los jóvenes han demostrado que la innovación no está reñida con nuestras raíces, dotando de espíritu canario a unas infraestructuras que, aunque invisibles, son esenciales”.

En esta misma línea, el consejero delegado de Canalink, Rubén Molowny, recalca que el objetivo era “encontrar nombres que fuesen viables y operativos en el sector internacional de las telecomunicaciones, pero que al mismo tiempo respiraran la identidad de las islas”. “La resolución final es idónea y justa. Cada vez que ingenieros, empresas internacionales o técnicos de cualquier parte del mundo hablen de estas rutas de fibra óptica, estarán pronunciando una parte de nuestra identidad y de nuestra geografía, nacida del ingenio de nuestras aulas”, afirmó el consejero delegado.

Con el cierre de este concurso y la inminente entrega de premios, Canalink da un paso más en su estrategia corporativa de acercar sus operaciones técnicas a la sociedad, demostrando que la soberanía tecnológica, el desarrollo económico y la cohesión territorial de Canarias son valores que comienzan a forjarse de manera unida y compartida en la comunidad educativa del archipiélago.

Acerca de Canalink

Canalink es una empresa de referencia en el sector de las telecomunicaciones submarinas a nivel nacional e internacional que presta servicio a operadores como Vodafone, Masorange y Maroc Telecom, entre otros. Dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, el objetivo de la compañía es conectar Canarias con el mundo, a través de nuevas tecnologías y soluciones de conectividad a medida de cada cliente.