La XI edición de La Literatura es Femenina honra la memoria de su fundadora, Dulce Xerach

Dulce Xerach está más presente que nunca en el festival La Literatura es Femenina, que dio el pistoletazo de salida de su decimoprimera edición este jueves 21 de mayo en TEA Tenerife Espacio de las Artes. La escritora y activista cultural fallecida el pasado mes de septiembre a los 56 años fundó este festival hace once años y es la primera edición que recibe su nombre después de que "nos rompiera el corazón con su muerte el pasado año", recordó la escritora Arantxa Rufo, quien condujo el primero de los encuentros de esta nueva entrega de la iniciativa.

De este modo, el festival que estrena nuevo nombre reafirma una vez más su compromiso con la visibilización de las mujeres en la literatura y la creación de espacios de diálogo, reflexión y pensamiento contemporáneo. En esta tarea, el trabajo de Xerach fue fundamental para consolidar un espacio de referencia dentro del panorama cultural canario. No en vano, la también política estuvo detrás de la puesta en marcha de la Generación i, la primera generación canaria de mujeres escritoras que ahora continúa su legado a través de diferentes iniciativas, como este festival. Desde sus inicios, La Literatura es Femenina apostó por conectar literatura, cultura y sociedad a través de encuentros abiertos al público en los que diferentes autoras y profesionales comparten experiencias, ideas y nuevas perspectivas sobre el papel de la mujer en el ámbito creativo y cultural. A lo largo de sus distintas ediciones, el proyecto ha generado redes culturales, impulsado el diálogo y acercado al público voces destacadas de la literatura contemporánea.

Primer encuentro

La escritora tinerfeña Arantxa Rufo condujo el primer encuentro de esta edición y precisamente arrancó con palabras de recuerdo para Dulce Xerach: "Me brilla el alma al pensar que seguimos manteniendo el festival en su nombre". "Tengo el corazón un poco roto por estar ocupando la silla en la que ella debería estar sentada ella", indicó la autora de Las tres muertes de Sarah Colbert antes de presentar a la primera de las invitadas de esta edición, la escritora, periodista y directora del Festival Pamplona Negra, Susana Rodríguez Lezaun.

La directora del Festival Pamplona Negra participa en un encuentro con el público isleño

Rodríguez Lezaun fue la primera mujer en España en dirigir un festival de estas características y reconoce que tuvo que afrontar muchas críticas por su elección en 2019, ya que muchos cuestionaban el criterio que podría tener para ponerse al frente de este encuentro. "Pero me reí de todas esas críticas porque es un regalo de la vida poder dirigirlo", reconoció la escritora en el TEA. La invitada publicó su primera novela en 2015, así que recordó que acudió a la primera edición del Festival Pamplona Negra, unos meses antes de ese lanzamiento, como público y participó, de hecho, a un taller de creación literaria.

Leer siempre

"No recuerdo no leer; toda mi vida he leído. Mi madre dice que yo empecé a hacerlo malamente con unos tres años", comenzó hablando la invitada, quien afirmó de manera rotunda que "soy fruto de lo que he leído", aunque añadió que nunca quiso ser escritora de literatura. Rememoró cuál fue el acontecimiento que decantó la balanza hacia el periodismo: "Cuando empezaron a emitir Informe Semanal yo decía que quería ser como la presentadora, Carmen Sarmiento, y desde ese momento me empeñé en ello, nunca he tenido un plan B".

Así, durante toda su carrera profesional, Rodríguez Lezaun se dedicó a contar historias de verdad a través de reportajes o noticias y, afirmó, le tocó escribir de todo, desde actualidad agraria a sucesos, e incluso un partido de fútbol. "Yo solo contaba la verdad, aunque mi madre siempre me decía que debía escribir un libro, pero yo no creí que tuviera nada que contar". Hasta que ocurrió el mediático asesinato de Ana Orantes, y en ese momento comenzó a escribir.

Más historias que tiempo

Tras una decena de libros publicados, Rodríguez Lezaun aseguró que ahora le faltan vidas para poder escribir todas las ideas que tiene recogidas en decenas de cuadernos dispersos por su casa. "Si consigo vivir 120 años, es posible que le dé salida a todas", bromeó durante la tarde del jueves en Santa Cruz de Tenerife. Aunque el periodismo la abandonó en 2013, aseguró que ella sigue siendo periodista. No en vano, detrás de todas sus novelas hay alguna noticia, desde Ana Orantes, al 15-M o José Bretón y sus crímenes.

Algunos de los asistentes al acto en Santa Cruz de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Como no podía ser de otro modo, durante este primer encuentro de La Literatura es Femenina Dulce Xerach defendió el poder de la palabra y los libros y demandó una mayor inversión en Educación y Cultura porque "el futuro de todos nosotros está en la formación y en la información".

Programación

Tras este primer encuentro, La Literatura es Femenina Dulce Xerach continuará su programación a lo largo de las próximas semanas con el objetivo de crear un espacio de intercambio cultural en el que la literatura sirva también como herramienta para el pensamiento crítico, la innovación y la transformación social. Las integrantes de Generación i que se mantienen detrás de este proyecto afirman que el festival no solo busca preservar el legado intelectual y humano de su impulsora, sino también proyectarlo hacia el futuro, manteniendo viva una iniciativa que ya forma parte del panorama cultural de Canarias.