Puertos Canarios mira a los megayates para diversificar su actividad hasta 2030

Puertos Canarios dedicará una parte relevante de su marco estratégico 2026-2030 a diversificar la actividad de la red portuaria autonómica. El documento, todavía sujeto a modificaciones, plantea captar nuevos servicios, ordenar mejor el uso del dominio público portuario y reforzar la sostenibilidad económica del sistema.

Entre las líneas incluidas figura una estrategia específica para atraer actividad vinculada a la náutica recreativa, los cruceros de mediana y corta eslora, la pesca y los megayates. La intención es generar más actividad económica, impulsar empleo y mejorar los servicios disponibles en los puertos autonómicos.

Megayates, náutica y cruceros de menor escala

La apuesta por los megayates se enmarca en una estrategia más amplia para aprovechar mejor las posibilidades de cada instalación. El plan propone inventariar los puertos y definir sus características para construir una oferta diferenciada, adaptada a cada enclave y compatible con la sostenibilidad económica.

Esa hoja de ruta incluye acciones de promoción, presencia en ferias especializadas y una labor más activa para atraer actividades que puedan aportar valor al entorno. No se trata solo de ampliar usos, sino de ordenar mejor los espacios disponibles y adaptar la oferta a demandas concretas del sector marítimo.

La red autonómica combina puertos pesqueros, refugios, instalaciones marítimas y zonas deportivas. Esa diversidad permite que algunos espacios puedan orientarse a servicios náuticos o a escalas de embarcaciones de recreo, mientras otros mantendrán funciones más ligadas al transporte, la pesca o la actividad local.

Activar suelo logístico y mejorar servicios

El marco estratégico también contempla la activación de suelo logístico y la mejora de los servicios prestados en los puertos. Puertos Canarios quiere establecer marcos de calidad para las empresas autorizadas o concesionadas, con el objetivo de que la actividad económica vaya acompañada de mejores condiciones de gestión.

Otra de las medidas previstas es la regularización de ocupaciones de superficie. El ente portuario prevé digitalizar su seguimiento y avanzar hacia una administración más eficiente de concesiones, autorizaciones y títulos habilitantes. En esos procesos se incorporarán cláusulas sociales y medioambientales.

Una red con cuentas saneadas

La estrategia parte de una base económica que Puertos Canarios considera sólida. Según el ente, la cifra neta de negocio alcanzó los 16,35 millones de euros en 2024 y encadenó crecimiento durante el trienio 2022-2024.

Sobre esa base, Puertos Canarios quiere consolidar inversiones con retorno, mantener un sistema equilibrado y abrir nuevas oportunidades para la economía azul en todas las islas.

Puertos Canarios es un ente público empresarial adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias; que opera bajo la denominación ecopuertos autonómicos, precisa. EFE