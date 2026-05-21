El peligro oculto de las nubes en Canarias: la radiación solar alcanza niveles extremos este jueves

El Gobierno de Canarias ha informado sobre el repunte peligroso en el índice de radiación ultravioleta en el Archipiélago. A pesar de los cielos encapotados y la sensación de frescor que predomina en varias zonas de las islas durante este jueves y hasta el próximo lunes 25 de junio, las autoridades sanitarias advierten que el riesgo de sufrir quemaduras graves en la piel es extremadamente alto, un fenómeno meteorológico engañoso que suele multiplicar las asistencias médicas por insolación.

La situación es especialmente crítica en la provincia de Las Palmas, donde el mapa de riesgo se ha teñido de color rojo casi por completo. La radiación vertical atraviesa la capa de nubes ligeras actuando como un efecto lupa, lo que desmiente el falso mito de que el peligro desaparece cuando no se ve el sol directamente. Los expertos insisten en la necesidad de extremar las precauciones de forma inmediata en toda la comunidad autónoma.

Mapa del riesgo extremo en Las Palmas

La alerta por valores máximos de radiación afecta a la práctica totalidad de la provincia oriental. Solo consiguen esquivar este nivel crítico, manteniéndose en un escalón inferior, el municipio de Arrecife en Lanzarote, junto a La Aldea de San Nicolás, Agaete y Gáldar en Gran Canaria.

En estos cuatro puntos específicos el índice da un pequeño respiro, aunque sigue exigiendo medidas de autocuidado. En el resto de los municipios de la provincia, la exposición al aire libre sin la protección adecuada puede provocar lesiones cutáneas en cuestión de pocos minutos.

Alerta naranja en el resto de Canarias

Por su parte, el resto de las islas del archipiélago no se queda atrás en esta escalada térmica invisible. Las provincias occidentales y las zonas no damnificadas por el nivel extremo se encuentran bajo un aviso de riesgo muy alto.

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Los servicios de salud locales recuerdan que el protector solar de factor alta protección, las gafas con filtro homologado y las gorras son elementos obligatorios para cualquier actividad exterior durante la jornada de hoy, independientemente de la densidad de las nubes.