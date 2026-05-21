Cuatro de cada diez enfermeras canarias se plantea abandonar la profesión en diez años

Las enfermeras canarias se encuentran entre las profesionales españolas que más se replantean la profesión y han pensado en abandonarla. Al menos un 40% de ellas ha manifestado su intención de dedicarse a otra cosa de aquí a diez años, y un 17% se plantea hacerlo en apenas dos. Las cifras de posibilidad de abandono en las Islas son similares a las de Madrid, Galicia y Baleares, y duplican la de Navarra.

A ojos del sindicato de enfermería (Satse) en Canarias estos datos, que emanan de un reciente estudio liderado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III y publicado en el Journal of Nursing Management, confirman una realidad que viene denunciando desde hace años: las condiciones laborales del SCS están expulsando a las enfermeras y enfermeros de la Sanidad en Canarias.

Para el sindicato, que Canarias aparezca entre las comunidades autónomas con más del doble de probabilidades de intención de abandono respecto a Navarra, "es la consecuencia directa de años de precariedad estructural, abuso de la temporalidad, déficit crónico de plantillas y falta de planificación sanitaria".

Una enfermera tiene el doble de posibilidades de renunciar en Canarias que en Navarra

El análisis coincide con este diagnóstico. Según el estudio, que ha hecho encuestas a 20.316 profesionales (el 84,8% mujeres), la falta de estabilidad laboral, las percepciones negativas sobre la seguridad del paciente y la calidad de los cuidados son los principales factores que más se asocian al abandono.

"Una amenaza real"

Para Satse, esta circunstancia supone "una amenaza real" para la profesión y el sistema de salud canario. "En una comunidad ya marcada por la sobrecarga asistencial, las listas de espera y las dificultades de cobertura en islas no capitalinas, esta situación puede derivar en un deterioro aún mayor de la atención sanitaria", recalca el sindicato.

El sindicato considera que "un sistema sanitario que provoca el abandono de sus profesionales es un sistema sanitario enfermo", y advierte que no contar con el número adecuado de estas profesionales conlleva más riesgos, complicaciones, reingresos, e incluso, más fallecimientos.

Predictores de abandono: de la poca seguridad del paciente a la precariedad

El análisis identifica como principales predictores de la intención de abandono las percepciones negativas sobre la seguridad del paciente y la calidad de los cuidados prestados, así como la situación laboral. Las enfermeras que consideran mala la seguridad del paciente presentan un 81% más de probabilidad de querer abandonar la profesión, mientras que aquellas que perciben una baja calidad asistencial tienen un 71% más de riesgo. Por su parte, la contratación temporal incrementa un 33% la probabilidad de intención de abandono, y la omisión de cuidados de enfermería por falta de tiempo, una situación referida por el 60% de los profesionales encuestados.

La inestabilidad laboral motiva el deseo de renuncia en el 56% de los casos

La temporalidad es uno de los grandes problemas del Servicio Canario de Salud. "Miles de profesionales encadenan contratos temporales durante años, sin garantías de estabilidad ni posibilidades reales de conciliación o desarrollo profesional", insisten desde el sindicato, que pone el acento en que seis de cada diez profesionales no puedan hacer su trabajo adecuadamente. "Esto evidencia que las ratios actuales son insuficientes y que las plantillas no responden a las necesidades reales de la población", insisten.

De esta manera, la falta de estabilidad laboral es señalada por el 56,5% de los participantes como motivo principal de abandono, seguida del escaso reconocimiento profesional (31,5%) y el salario insuficiente (5,3%). La sobrecarga asistencial fue mencionada por el 3,5% de las enfermeras encuestadas.

Turnos de tarde en Primaria y más de 7 horas en hospitalaria

Además, no todas las profesionales quieren renunciar. La decisión depende del ámbito asistencial. Así, por ejemplo en atención primaria, no ejercer como especialista incrementa un 56% el riesgo de intención de abandono, mientras que el turno de tarde supone un riesgo un 48% superior respecto al turno de mañana. En el ámbito hospitalario, las jornadas superiores a 7,5 horas muestran un impacto especialmente negativo, mientras que los turnos de 12 horas aparecen asociados a menores tasas de intención de abandono.

Por otra parte, las enfermeras de urgencias extrahospitalarias y del ámbito sociosanitario registran menores niveles de intención de abandono, posiblemente vinculados a características organizativas específicas de estos entornos.

El papel del Estatuto Marco

El nuevo Estatuto Marco del personal estatutario vendrá a hacer realidad las mejoras en las condiciones de trabajo de las enfermeras para evitar que se suceda un éxodo masivo en pocos años.

Acabar con la precaria situación laboral de enfermeras y enfermeros fue el principal "caballo de batalla" de Satse en las negociaciones sobre la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Finalmente, logró que la nueva norma contemple más de 100 mejoras en los derechos y condiciones de trabajo del todo el personal sanitario y ahora reclama que su aprobación se produzca lo antes posible.

El Anteproyecto de Ley se encuentra en plena tramitación y aun no se ha remitido al Congreso de los Diputados, previa aprobación por parte del Consejo de Ministros. Al respecto, el sindicato insiste en que no se puede perder más tiempo y hay que ofrecer ya soluciones a los distintos problemas que llevan a las enfermeras a plantearse dejar su profesión.

Por ello, la organización sindical urge a partidos políticos y comunidades autónomas a que, una vez aprobada por el Gobierno la reforma del Estatuto Marco, no se guíen por la "cerrazón partidista" y posibiliten la puesta en marcha de todas las medidas que contempla la norma.