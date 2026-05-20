Puertos Canarios organiza visitas guiadas y gratuitas a sus 52 puertos autonómicos

El director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, ha presentado una propuesta que invita a conocer los 52 puertos de titularidad autonómica, con visitas guiadas y gratuitas, según ha anunciado este miércoles el Gobierno de Canarias.

Moreno señala en un comunicado que estos puertos "resultan fundamentales para el transporte de pasajeros y mercancías que une las ocho islas del archipiélago", así como para "actividades científicas y tecnológicas, marinas deportivas o muelles de actividad pesquera".

En estas visitas, la ciudadanía podrá conocer como han evolucionado las infraestructuras, alcanzando la sostenibilidad. Además, Puertos Canarios ha dado a conocer también el contenido del proyecto escénico 'Historias de Sal' y el calendario de trabajo previsto para esta propuesta en distintos enclaves del litoral grancanario, para después continuar por el resto de las islas.

Esta es una de las actividades principales de las Jornadas de Puertos Abiertos, que propone un espectáculo de pequeño formato, dirigido a todos los públicos y con una duración aproximada de 40 minutos que combina teatro, música y poesía visual a través de una casa-barco rodante.

En el centro de esta propuesta, apunta Puertos Canarios, está la sostenibilidad, la memoria, la comunidad, la resiliencia y el respeto al medio marino.

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La propuesta estará abierta a público general a partir del 22 de mayo, con Taliarte como primer escenario, al que seguirán La Aldea, Pasito Blanco, Arguineguín, Agaete y Mogán, mientras que habrá un pase para escolares en Sardina, Castillo del Romeral y San Cristóbal.