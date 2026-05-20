Inédita iniciativa en España: Canarias convoca el primer concurso de orquestación para jóvenes creadores musical

La Fundación DISA y la Joven Orquesta de Canarias (Jocan) lanzan el primer concurso estatal de orquestación dirigido a jóvenes compositores de entre 18 y 30 años. Se trata de una iniciativa inédita en España que busca transformar en obras sinfónicas dos composiciones para piano escritas por el compositor francés Camille Saint-Saëns.

La convocatoria está abierta a jóvenes residentes tanto en Canarias como en el resto del territorio español. El plazo de presentación finalizará el próximo 8 de junio y el fallo del jurado se dará a conocer previsiblemente antes de que concluya ese mismo mes. El concurso contempla un premio único de 5.000 euros financiado por la Fundación DISA, aunque el incentivo más atractivo para muchos participantes será la posibilidad de escuchar sus obras interpretadas por la Joven Orquesta de Canarias. Las composiciones ganadoras se estrenarán en la gira que la formación realizará por las Islas el próximo mes de septiembre. El jurado encargado de evaluar las propuestas estará formado por reconocidos profesionales del sector musical, y entre ellos se encuentran Antonio Méndez, quien ocupó el cargo de director titular de la Orquesta Sinfónica de Tenerife; el director técnico de la Joven Orquesta de Canarias, Korstiaan Kegel; y el director de la Jocan, Víctor Pablo Pérez.

Vinculación canaria

En concreto, el certamen propone a los participantes la orquestación de dos piezas para piano de Camille Saint-Saëns, Vals canariote y Campanas de Las Palmas, creadas entre finales del siglo XIX y comienzos del XX durante las estancias del músico francés en Gran Canaria. El compositor mantuvo, de esta forma una estrecha relación con la Isla, donde ofreció conciertos y desarrolló parte de su producción artística.

Víctor Pablo Pérez defiende la relevancia histórica y artística de Saint-Saëns y destaca la oportunidad que representa esta convocatoria para acercar su figura a Canarias. Recuerda, además, que el público joven ya ha podido acercarse parcialmente a su obra gracias a interpretaciones como El carnaval de los animales, aunque insiste en que el legado del compositor es mucho más amplio.

La orquestación

Uno de los aspectos más novedosos de este nuevo concurso es precisamente el enfoque en la orquestación, una disciplina poco conocida fuera del ámbito profesional pero esencial dentro de la creación musical. El también director honorario de la Sinfónica de Tenerife insiste en que "tratamos que nuestros jóvenes se interesen de manera temprana en ese arte" y añade que el auge de la industria audiovisual y cinematográfica ha incrementado notablemente la demanda de especialistas en este campo. "Muchos compositores de bandas sonoras son grandes creadores de melodías, pero necesitan orquestadores de primer nivel para llevar esa música a una orquesta", señala.

El director recuerda ejemplos históricos que ilustran la importancia de esta especialidad, como Cuadros de una exposición, de Modest Músorgski, cuya versión orquestada por Maurice Ravel terminó convirtiéndose en una de las interpretaciones más célebres de la música clásica. También habla de la evolución de la música orquestal en España y del crecimiento del sector profesional en las últimas décadas: "Hace 40 años solo había tres orquestas profesionales gracias a las cuales los músicos podían vivir durante todo el año; hoy existen 26 y el movimiento de obras, estrenos, conciertos divulgativos y grabaciones ha cambiado radicalmente".

Jóvenes compositores

Pérez explica que uno de los grandes atractivos de la iniciativa reside precisamente en ofrecer una experiencia profesional real a los jóvenes compositores. "No solo se trata del premio económico, sino también de poder contar con el estreno de la Jocan" y muestra además su confianza en que el certamen sirva para elevar el nivel de la orquestación en España y para descubrir nuevos talentos capaces de desarrollar una carrera en este ámbito.

Víctor Pablo Pérez y Sara Mateos durante la presentación del nuevo concurso. / María Pisaca

Por su parte, la directora de la Fundación DISA, Sara Mateos, subraya la importancia de detectar las necesidades existentes en el ámbito cultural y ofrecer oportunidades reales a los jóvenes creadores. "Desde el ámbito cultural tratamos de poner nuestro grano de arena para crear nuevos amantes de la cultura porque, en estos tiempos convulsos, puede aportar sosiego y también disfrute", señala y destaca que la entidad trabaja no solo para formar nuevos públicos, sino también para fomentar la aparición de futuras generaciones de intérpretes y compositores. En este sentido, recuerda la colaboración continuada con la Jocan y el compromiso de ambas instituciones con la formación musical desde edades tempranas.