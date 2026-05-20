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Relaciones políticas entre Canarias y Euskadi

Coalición Canaria y PNV presionan a Sánchez para que dé "rumbo" a la legislatura con unos presupuestos

Nacionalistas canarios y vascos refuerzan su alianza política y reclaman respuestas reales en inmigración, autogobierno y financiación

Las delegaciones de CC y el PNV encabezadas por Fernando Clavijo (2i) y Aitor Esteban (2d)

Las delegaciones de CC y el PNV encabezadas por Fernando Clavijo (2i) y Aitor Esteban (2d) / E.D. / L. P.

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

CC y PNV elevaron este miércoles el tono ante el Gobierno de Pedro Sánchez y coincidieron en reclamar, una vez más, la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado capaces de desbloquear la legislatura. Para ambas formaciones, las cuentas públicas deben servir para fijar prioridades, cumplir compromisos territoriales y ofrecer una mínima estabilidad política a un mandato marcado por la aritmética parlamentaria.

La reunión estuvo encabezada por el presidente ‘peneuvista’, Aitor Esteban, y por el secretario general nacional de CC y presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

CC fue especialmente explícita al advertir de que el Estado "no puede seguir funcionando con una agenda presupuestaria bloqueada ni con respuestas insuficientes a los compromisos adquiridos con los territorios", tal y como reconoció el secretario de Organización de CC, David Toledo.

Aitor Esteban (c) saluda al portavoz parlamentario de CC, José Miguel Barragán, en presencia de Fernando Clavijo.

Aitor Esteban (c) saluda al portavoz parlamentario de CC, José Miguel Barragán, en presencia de Fernando Clavijo. / E. D.

Hoja de ruta clara

Al respecto, Esteban trasladó la necesidad de que el Gobierno presente unas cuentas que "den sentido y rumbo a la legislatura", una fórmula que resume la presión actual de los socios de investidura sobre el inquilino de Moncloa.

Esa idea conecta directamente con una preocupación compartida por ambas formaciones: que la legislatura derive en una sucesión de acuerdos parciales sin una hoja de ruta económica y política clara.

Toledo destacó que la cita de Bilbao "confirma la solidez de una relación política basada en el respeto, la confianza y la defensa de los intereses de los pueblos que representan" ambos partidos.

Defensa de las singularidades y el autogobierno

El dirigente de los nacionalistas canarios subrayó además que el Archipiélago y Euskadi "comparten la defensa de sus singularidades, del autogobierno y de una política útil frente al centralismo del Estado".

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El encuentro sirvió, además, para reafirmar la alianza entre nacionalistas vascos y canarios más allá del Congreso. Ambas formaciones hicieron una valoración positiva de su candidatura conjunta a las elecciones europeas bajo el paraguas de la Coalición por una Europa Solidaria (Ceus) que obtuvo representación en el Parlamento Europeo con el escaño de Oihane Agirregoitia, cuyo ‘número dos’ fue el canario Carlos Alonso.

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