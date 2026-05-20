La calima regresa este miércoles a Canarias entre viento fuerte y temperaturas al alza

La calima volverá a estar presente este miércoles en Canarias, en una jornada en la que predominarán los cielos poco nubosos y las temperaturas tenderán a subir, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El viento soplará moderado de componente norte, aunque podrá ser ocasionalmente fuerte en áreas orientadas al noroeste y al este. En las capitales canarias, las mínimas serán de 18 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 23 en Las Palmas de Gran Canaria.

En el mar se esperan vientos del nordeste de fuerza 4 a 5, con posibles intervalos de fuerza 6. Habrá marejada a fuerte marejada, con alguna zona de marejadilla, y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, informa Efe.

La previsión por islas para este miércoles es la siguiente:

Tenerife

El norte de la isla tendrá cielos nubosos por debajo de los 900-1200 metros, sin descartar lloviznas ocasionales, aunque se abrirán amplios claros durante el día. En el resto, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos nocturnos en zonas costeras del sur.

La calima será ligera en altura en medianías orientadas al sur. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque subirán ligeramente en zonas altas, especialmente en medianías del norte, donde las máximas podrán aumentar de forma moderada.

El viento soplará moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte en el extremo noroeste y en el litoral este durante las horas diurnas. Se esperan brisas en costas del oeste y viento de sureste débil a moderado en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 25 grados

La Gomera

En el norte, por debajo de los 800-1000 metros, predominarán los cielos nubosos, sin descartar lloviznas ocasionales, aunque se abrirán amplios claros durante las horas diurnas. En el resto, el cielo estará poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos nocturnos en zonas costeras del sur.

La calima será ligera en altura en zonas altas orientadas al sur. Las temperaturas registrarán pocos cambios, salvo un ascenso ligero a moderado de las máximas en cumbres.

El viento será moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte en el litoral este durante el día. Habrá brisas en costas del sur y componente este débil en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de La Gomera: 18 / 23 grados

La Palma

Predominarán los cielos nubosos en el nordeste por debajo de los 1100-1300 metros, sin descartar lloviznas ocasionales, aunque se abrirán amplios claros durante el día. En el resto de la isla, el cielo estará poco nuboso o despejado.

La calima será ligera en altura en zonas altas orientadas al sureste durante la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo un ascenso ligero a moderado en zonas de interior, especialmente en las máximas.

El viento soplará moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y noroeste. Se esperan brisas en costas del oeste y componente este débil en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de La Palma: 18 / 22 grados

El Hierro

En el nordeste, por debajo de los 800-1000 metros, predominarán los cielos nubosos, sin descartar lloviznas ocasionales, con apertura de amplios claros durante las horas diurnas. En el resto, el cielo estará poco nuboso o despejado.

Habrá calima ligera en altura en zonas altas orientadas al sureste durante la segunda mitad del día. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo un ascenso ligero a moderado en zonas de interior, especialmente en las máximas.

El viento será moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y oeste. Habrá brisas en costas del suroeste y componente este débil en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde: 12 / 17 grados

Lanzarote

Predominarán los cielos nubosos en el oeste y poco nubosos en el resto de la isla. La calima será ligera, aunque más significativa en zonas altas durante la segunda mitad del día.

Las temperaturas subirán ligeramente, sobre todo las máximas en el norte y el este. El viento será moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte en zonas de interior y del sureste durante las horas diurnas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife: 17 / 26 grados

Fuerteventura

Se esperan cielos nubosos en el oeste y poco nubosos en el resto. La calima será ligera y más destacada en las zonas altas durante la segunda mitad de la jornada.

Las temperaturas registrarán un ligero ascenso, especialmente las máximas en el norte y el este. El viento soplará moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte en zonas de interior y en el sur de Jandía durante el día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario: 17 / 25 grados

Gran Canaria

En el norte, por debajo de los 700-900 metros, predominarán los cielos nubosos, sin descartar lloviznas ocasionales, aunque se abrirán claros durante las horas centrales. En el resto de la isla, el cielo estará poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos nocturnos en zonas costeras del sur.

Habrá calima ligera en medianías y zonas altas orientadas al sur. Las temperaturas seguirán sin cambios relevantes, salvo un ligero ascenso de las máximas en zonas altas, especialmente en cumbres, donde podrá ser moderado.

El viento será moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste. No se descartan rachas localmente muy fuertes durante las horas diurnas. Habrá brisas en costas del sur y viento de sureste flojo a moderado en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

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Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 23 grados