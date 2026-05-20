La Bóveda Global de Svalbard conserva también semillas de acebuches de Canarias

Las semillas de olivo destacan entre las últimas muestras que se han incorporado a la Bóveda Global de Svalbard (Noruega), reconocida este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026, en cuya colección también hay acebuches de Canarias.

El jurado ha distinguido al mayor banco de semillas del mundo por su modelo de "multilateralismo eficaz" con el objetivo común de garantizar la base genética de los sistemas alimentarios y "el conocimiento acumulado durante milenios" por las distintas culturas agrarias de todo el planeta.

En febrero pasado, una delegación liderada por el Consejo Oleícola Internacional (COI) viajó a Svalbard para hacer entrega de la muestra de un cultivo tan simbólico como el olivo. En total se enviaron 500 semillas procedentes de la colección del Banco de Germoplasma Mundial de Olivo de Córdoba, que alberga más de 700 variedades originarias de países miembros del COI, como Albania, Argelia, Chipre, Croacia, España, Francia, Grecia, Italia, Marruecos, Portugal, Siria, Túnez y Turquía.

También se incluyó material de ejemplares silvestres (acebuches) de distintas poblaciones naturales de la Península Ibérica y Canarias recolectadas por la Universidad de Granada. La iniciativa estuvo promovida por el COI, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

Además de las universidades de Córdoba y Granada, participó el Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC). Estas variedades locales de olivo se encuentran amenazadas por el envejecimiento de los árboles, la baja rentabilidad de los olivares tradicionales y la proliferación de variedades mejoradas más fáciles de mecanizar.

Aparte de las semillas de olivo, en febrero se depositaron en la Bóveda más de 8.800 muestras de semillas de diferentes cultivos de doce países, entre ellas las primeras procedentes de Guatemala y Níger.

La participación de España

España ha tenido una participación creciente en Svalbard desde que, por primera vez, envió material genético al recinto el 9 de junio de 2022, cuando se depositaron 1.080 variedades de semillas españolas.

Posteriormente, en mayo de 2024, una delegación del CSIC depositó 42 especies distintas, fundamentalmente hortícolas, destacando las 33 nuevas variedades de tomates o las 23 de judías, además de cebollas, berzas, borraja y cardo, entre otros.

Esta continuidad de depósitos forma parte de un proyecto más amplio mediante el cual España pretende que, en el plazo de una década, aproximadamente el 40 % de las colecciones de recursos activas en los 15 bancos de semillas del territorio nacional cuenten con una copia tanto en la colección de España como en Svalbard.

El Banco Mundial de Semillas de Svalbard es una instalación subterránea situada en el archipiélago de Svalbard (Noruega), cerca del Polo Norte, que almacena unos 1,3 millones de muestras de unas 6.500 especies vegetales de todo el planeta.

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Conocido como el ´Arca de Noé´ de las semillas o la Bóveda del fin del mundo, su función es asegurar que el ser humano pueda seguir produciendo alimentos en el caso de catástrofes naturales, guerras, fallos en bancos genéticos nacionales o por los impactos del cambio climático.