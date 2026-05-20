Baleària traslada un ferry rápido para las rutas en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura

Baleària, la firma que acaba de comprar Armas Trasmediterránea, ha anunciado que traslada a Canarias un ferry de alta velocidad para cubrir las rutas entre Las Palmas de Gran Canaria, Morro Jable y Santa Cruz de Tenerife.

En un comunicado, detalla que se trata del buque Mercedes Pinto, que le permitirá permitirá fortalecer la conectividad marítima de las tres islas "con una propuesta de servicio basada en la ecoeficiencia, la fiabilidad operativa y la mejora de la experiencia del pasajero".

La llegada del Mercedes Pinto se enmarca en el plan de ampliación y modernización de la flota de Baleària Canarias, orientado a incorporar buques más innovadores, tecnológicamente avanzados y adaptados a las necesidades de movilidad de residentes y turistas y de las empresas logísticas.

"Esta incorporación refuerza el compromiso de la naviera con una conectividad marítima de calidad en Canarias, donde el transporte marítimo desempeña un papel esencial en la cohesión territorial, la movilidad interinsular y la actividad económica", añade. El buque ha llegado Canarias este miércoles y tiene previsto realizar pruebas de atraque en los próximos días en diferentes puertos del archipiélago