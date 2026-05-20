Adrián Núñez, mejor cocinero joven de Canarias

El XI Salón Gastronómico de Canarias - GastroCanarias 2026 confirma una vez más su condición de escaparate imprescindible para medir el pulso de la cocina canaria actual a través de tres de sus campeonatos más seguidos: el certamen de Jóvenes Cocineros y Cocineras, el campeonato de Pizza y el concurso de Bocadillos Canarios de Autor.

La jornada del martes, 19 de mayo, dejó claro que el futuro de la gastronomía isleña atraviesa un momento de enorme vitalidad. El protagonismo principal recayó en el 11º Campeonato de Canarias de Jóvenes Cocineros y Cocineras Gran Premio Binter La Cocina en Verde, uno de los concursos más prestigiosos y exigentes del programa de GastroCanarias. El tinerfeño Adrián Núñez Barbuzano se alzó con el primer puesto tras conquistar al jurado con una propuesta marcada por el equilibrio, la técnica y el aprovechamiento inteligente del producto.

La competición, desarrollada en el Escenario Cabildo de Tenerife, reunió a algunos de los talentos jóvenes con mayor proyección del archipiélago. El podio lo completaron la también tinerfeña María Agustina Rosa Larrieu, que obtuvo la segunda posición, y el grancanario Eric Rodríguez, tercer clasificado. Además, Jeremy Rodríguez Moreno recibió el reconocimiento como mejor ayudante, un premio que realza el trabajo silencioso y decisivo que existe detrás de cada elaboración.

Ganadodel 11º Campeonato de Canarias de Bocadillos Canarios de Autor Gran Premio Fred Olsen Express / El Día

Los finalistas tuvieron que enfrentarse a uno de los formatos más complejos y espectaculares de la cocina de competición: la elaboración, en tiempo limitado, de un plato para cuatro comensales inspirado en el concepto de ‘La Cocina en Verde’, utilizando una caja sorpresa cuyos ingredientes se revelaron apenas unos minutos antes del inicio de la prueba. Una dinámica que obliga a improvisar, interpretar el producto y ejecutar con precisión bajo la presión del directo.

Junto a Adrián Núñez Barbuzano, María Agustina Rosa Larrieu y Eric Rodríguez Quevedo, también alcanzaron la final Luis Miguel Llopis López y Kilian Suárez Torres. Todos ellos exhibieron una cocina contemporánea, con fuerte identidad local y sensibilidad hacia la sostenibilidad, dos valores cada vez más presentes en la alta gastronomía canaria.

La competición continuó con otro de los grandes espectáculos gastronómicos del salón: el 7º Campeonato de Canarias de Pizza Gran Premio IF&B Grupo Comit, celebrado en el Escenario Heineken. Un certamen que volvió a atraer a decenas de profesionales y a un numeroso público fascinado por la rapidez, precisión y creatividad de los pizzaiolos participantes.

En la modalidad de pizza clásica, Luciano Lucía se proclamó vencedor gracias a una propuesta que destacó por la armonía de sabores, la ejecución de la masa y la presentación final. Además, el jurado también le otorgó el premio a la mejor imagen de esta categoría. Lorenzo Toto obtuvo la segunda posición y Ricardo Borello completó el podio.

Ganador y segundo y tercer clasificado del 11º Campeonato de Canarias de Bocadillos Canarios de Autor Gran Premio Fred Olsen Express / El Día

Por su parte, Antonio Cazorla conquistó la modalidad de pizza napolitana y recibió igualmente el reconocimiento a la mejor imagen. Giovanni Cianniello logró el segundo puesto y Ezequiel Moreno terminó tercero en una final de enorme nivel técnico.

La competición exigía a cada participante elaborar en directo una pizza por categoría en apenas 12 minutos, utilizando exclusivamente los ingredientes autorizados previamente por la organización. Un formato frenético que convirtió el escenario en un auténtico espectáculo culinario, donde el dominio de los tiempos, el manejo de la masa y la cocción perfecta marcaron las diferencias.

El recorrido competitivo prosiguió ayer, miércoles 20 de mayo, con el 11º Campeonato de Canarias de Bocadillos Canarios de Autor Gran Premio Fred Olsen Express, una cita que reivindica el bocadillo como una propuesta gastronómica de alto nivel y como un espacio ideal para reinterpretar los sabores tradicionales del Archipiélago.

El vencedor fue Abraham Rodríguez, de Cafetería Volcano Teide, quien sedujo al jurado con una creación protagonizada por cordero pelibuey elaborado mediante una técnica de embarrado típica de La Gomera. Su propuesta destacó tanto por la originalidad como por el equilibrio entre tradición e innovación.

El podio lo completaron Claudio Guadalupe Suárez, segundo clasificado, y David Méndez Díaz, tercero. También participaron en la final Jobany Dorta Ravelo y Sergio Rodríguez Gutiérrez.

El jurado valoró aspectos como la organización, la técnica, la receta, la presentación y la degustación final, en una competición donde los concursantes debían presentar cuatro unidades de su bocadillo en un máximo de 30 minutos.

GastroCanarias 2026 reafirma su papel como gran escaparate de la excelencia gastronómica del Archipiélago, un punto de encuentro donde tradición, innovación y talento joven continúan marcando el futuro de la cocina canaria.