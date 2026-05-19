Turismo lanza 'Islas de Leyenda' para impulsar el modelo de turismo cultural en Canarias

La historia de Canarias se encuentra, no solo en los libros de historia, sino en sus leyendas y relato orales. Bajo esa premisa la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias presentó su nueva campaña internacional en la que ensalza el patrimonio y la identidad del Archipiélago como elementos diferenciadores del destino. Bajo el nombre ‘Islas de Leyenda’ se agrupan siete cortometrajes de animación inspirados en el legado aborigen, con historias vinculadas al imaginario y al acervo cultural, reinterpretadas desde un lenguaje actual. La iniciativa recorrerá el mundo traducido en seis idiomas y se podrá ver a través de internet, las redes sociales y demás medios digitales.

El turismo cultural representa hasta el 40% de todo el turismo en Europa, según una recomendación de la Comisión Europea publicada en el BOE, que subraya además que el patrimonio cultural es una parte esencial de este segmento. Además, los turistas culturales gastan un 38% más al día y sus estancias son un 22% más largas que las de otros viajeros, según recoge Cordis, el servicio de información sobre investigación de la Comisión Europea. En este contexto la consejera de Turismo, Jéssica de León, aludió en la presentación de la campaña a la diversificación del turismo en el Archipiélago. El modelo actual de sol y playa se caracteriza por la llegada récord de turistas –18,6 millones el año pasado– y no tanto por el gasto que hacen durante su estancia. Por ello de León explica que «a menudo existe la percepción de que nuestros esfuerzos se limitan a promocionar el segmento de sol y playa, pero llevamos mucho tiempo ya demostrando que no es así».

Por su parte, el director gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo, se ratificó en que esta campaña «no es una acción aislada, sino el resultado de una evolución que ha terminado en un hito, la incorporación dentro del Plan Estratégico Canarias Destino 2025-2027 de la Protección y Conservación del Patrimonio, que se encuentra estrechamente vinculada a otro gran avance novedoso y estructural, la relevancia que estamos otorgando a la ciudadanía canaria a la hora de definir nuestro modelo». Lorenzo explicó que «tanto turistas como residentes muestran un interés creciente en valorar el patrimonio histórico y cultural de las Islas, por lo que llevar a cabo acciones para la preservación y regeneración de nuestro legado material e inmaterial resulta esencial para mantener y potenciar la esencia de nuestro destino».

‘Islas de Leyenda’ se articula a través de siete piezas audiovisuales de un minuto de duración que reinterpretan mitos emblemáticos del Archipiélago mediante técnicas de animación contemporánea y un lenguaje visual de alto impacto. Cada episodio se centra en una leyenda distinta: el Árbol Garoé (El Hierro), el Demonio de Echeyde (Tenerife), el Gigante de Mahán (Fuerteventura), la Cuesta de Silva (Gran Canaria), Gara y Jonay (La Gomera), la Princesa Ico (Lanzarote) y la Pared de Roberto (La Palma).

Noticias relacionadas

El punto más complejo de la campaña fue resumir relatos muy ricos –aquellos que han viajado a través del ‘boca a boca’ durante décadas– en poco tiempo y trasladarlos a artistas sin quitarles libertad creativa. Cómo dar forma a Gara y a Jonay, al árbol Garoé o qué colores usar con el dios del cielo y la tierra, Achamám. Estas preguntas se formularon los artistas durante un trabajo intenso que duró más de un año. Yuri Millares, sociólogo y periodista, pone el ejemplo de las mariposas: «Me llegaron decenas de bocetos de estos insectos para encontrar el que mejor representara a una especie endémica de las Islas». Pues bien, incluso los detalles aparentemente pequeños fueron revisados para que la imagen final resultara bella, coherente y conectada con la identidad de cada isla.