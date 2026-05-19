Turismo de Canarias lanza una campaña internacional inspirada en el legado aborigen de las islas

Turismo de Islas Canarias ha lanzado una campaña internacional en la que ensalza el patrimonio y la identidad del archipiélago a través del legado aborigen como elementos diferenciadores del destino.

Bajo el nombre 'Islas de Leyenda' se agrupan siete cortometrajes de animación inspirados en el legado aborigen, con historias profundamente vinculadas al imaginario y al acervo cultural, reinterpretadas desde un lenguaje contemporáneo.

Según informa la Consejería de Turismo y Empleo, su máxima responsable, Jéssica de León, ha presentado la iniciativa junto al director gerente de Turismo Canarias, José Juan Lorenzo; la directora de Promoción de Producto, Comunicación Corporativa y Gestión de Crisis de la empresa pública, Mónica Palacios; y el sociólogo y periodista Yuri Millares, uno de los tres expertos que ha garantizado el rigor de los contenidos.

"A menudo existe la percepción de que nuestros esfuerzos se limitan a promocionar el segmento de sol y playa, pero llevamos mucho tiempo ya demostrando que no es así", aseguró De León, que añadió que "seguimos trabajando en aquello que nos hace únicos, reforzando nuestros atributos tradicionales a la vez que situamos nuestra cultura y nuestro patrimonio como elementos diferenciadores de las Islas Canarias ante el mundo".

Por su parte, en Europa, el turismo cultural representa el 40% de la demanda y sigue una evolución creciente. Se trata de un viajero adulto, principalmente entre los 30 y los 65 años, con un nivel educativo medio-alto y un fuerte interés por la historia, la artesanía, la gastronomía y la cultura de los lugares que visita.

Mientras, el director gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo, se ratificó en que esta campaña "no es una acción aislada, sino el resultado de una evolución que ha terminado en un hito, la incorporación dentro del Plan Estratégico Canarias Destino 2025-2027 de la Protección y Conservación del Patrimonio, que se encuentra estrechamente vinculada a otro gran avance novedoso y estructural, la relevancia que estamos otorgando a la ciudadanía canaria a la hora de definir nuestro modelo".

También explicó que "tanto turistas como residentes muestran un interés creciente en valorar el patrimonio histórico y cultural de las Islas Canarias, por lo que llevar a cabo acciones para la preservación y regeneración de nuestro legado material e inmaterial resulta esencial para mantener y potenciar la esencia de nuestro destino".

Talento creativo y rigor

'Islas de Leyenda' se articula a través de siete piezas audiovisuales de un minuto de duración que reinterpretan mitos emblemáticos del archipiélago mediante técnicas de animación contemporánea y un lenguaje visual de alto impacto.

Cada episodio se centra en una leyenda distinta: el Árbol Garoé (El Hierro), el Demonio de Echeyde (Tenerife), el Gigante de Mahán (Fuerteventura), la Cuesta de Silva (Gran Canaria), Gara y Jonay (La Gomera), la Princesa Ico (Lanzarote) y la Pared de Roberto (La Palma).

La directora de Promoción de Producto, Comunicación Corporativa y Gestión de Crisis de Turismo de Islas Canarias, Mónica Palacios, indicó que siempre se tuvo claro que no se quería hacer una campaña convencional, "sino desarrollar un contenido con valor por sí mismo".

"Un contenido capaz de generar interés real y conectar con públicos que hoy consumen cultura, entretenimiento y relatos audiovisuales en plataformas digitales", explicó.

Desde Turismo de Islas Canarias se definieron qué relatos se querían contar y cómo hacerlo "para lo que buscamos un equilibrio entre autenticidad local y proyección internacional, incorporando artistas vinculados tanto al archipiélago como a algunos de nuestros principales mercados emisores", aseguró la directora.

Con todo, en el proyecto participan ilustradores y creadores como Carla Garrido, Sara Herranz, Paulina Mocna, Ann Bahrs, Ciara Quilty-Harper, Nicolás Marsá o el estudio Dedo Ciego.

Cada cortometraje tiene una técnica y una estética diferente, aunque todo el conjunto mantiene una identidad narrativa común. Además, destaca especialmente toda la dimensión sonora del proyecto, con una música original que incorpora instrumentos tradicionales como el pito herreño y una locución con acento canario para el mercado español.

Bajo esa misma lógica de cuidado y rigor, el proyecto contó también con un importante trabajo de asesoramiento documental y cultural para acompañar todo el proceso creativo y garantizar una conexión respetuosa con el imaginario y la identidad de las islas.

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Finalmente, para ello, Turismo de Islas Canarias involucró al periodista y sociólogo Yuri Millares, la arqueóloga e historiadora Verónica Alberto y al doctor en Historia Javier Velasco.