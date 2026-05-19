El merchandising por la visita oficial del papa León XIV a Tenerife ya se puede comprar: estos son los productos, los precios y dónde puedes conseguirlo

La visita del papa León XIV a España ya tiene su propia línea de recuerdos oficiales. A pocas semanas de la llegada del pontífice a Tenerife y Gran Canaria, muchos ciudadanos comienzan a buscar objetos conmemorativos para guardar en casa, llevar a los actos oficiales o regalar a familiares y amigos. La expectación por el viaje ha impulsado la venta de productos vinculados a la visita, desde artículos religiosos tradicionales hasta una colección oficial de merchandising con la imagen y la identidad visual del acontecimiento.

El catálogo incluye productos pensados para todos los públicos y bolsillos: rosarios, pulseras, tazas, gorras, llaveros, imanes, chapas, abanicos, botellas, camisetas, tote bags y sombreros. Se trata de objetos sencilos, de uso cotidiano, que permiten conservar un recuerdo mateial de una visita que muchos fieles consideran histórica.

La llegada del pontífice también se nota en comercios y librerías religiosas de Tenerife. En La Laguna, por ejemplo, la Librería Diocesana ha detectado un aumento de clientes interesados en recuerdos relacionados con el papa León XIV, aunque en este caso predominan los libros, rosarios, cruces, estampitas, imágenes e imanes religiosos.

¿Qué productos oficiales se pueden comprar?

La línea oficial de merchandising de la visita del papa León XIV está formada por artículos conmemorativos muy variados. Entre los productos más económicos destacan:

Pulseras de silicona (1,95 euros)

Banderines (1,95 euros)

Chapas (2,95 euros)

También hay productos prácticos para el día a día o para las jornadas de celebración, como:

Abanicos (9,95 euros)

Pai pai (4,95 euros)

Gorras (9,95 euros)

Botellas (entre 14,95 y 16,95 euros)

Sombreros (12,95 euros)

Estos artículos pueden resultar especialmente útiles en los eventos al aire libre, teniendo en cuenta que la visita se producirá en junio y en Canarias las temperaturas pueden ser elevadas.

Para quienes prefieran un recuerdo más duradero, el catálogo incluye

Tazas conmemorativas (9,95 euros)

Bolsas tipo tote bag (12,95 euros)

Llaveros e imanes acrílicos (4,95 euros)

Rosario (14,95 euros)

Decenario (3,50 euros)

¿Dónde comprar el merchandising del papa León XIV?

El merchandising oficial puede adquirirse a través de la tienda online de la visita, donde los productos se organizar por categorías como camisetas y polos, complementos, packs especiales, botellas y tazas, banderas y artículos especiales.

También está disponible en la web de El Corte Inglés, que cuenta con una sección específica dedicada a la visita del pontífice.

Además de la venta online, la organización ha previsto puntos físicos de venta en centros de El Corte Inglés de las ciudades incluidas en el viaje. En Canarias, los espacios anunciados son Mesa y López y Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, y Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife. La venta presencial está prevista a partir del 29 de mayo.