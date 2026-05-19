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Lucho RK aparece por sorpresa en el concierto de La Pantera y desata la locura en Canarias Tiene el Flow

La aparición sorpresa del artista junto a La Pantera desató la euforia en La Riviera de Madrid y convirtió la primera edición de Canarias Tiene el Flow en una celebración del poder musical de las islas.

Concierto de Lucho RK y La Pantera, con Quevedo de invitado sorpresa

Concierto de Lucho RK y La Pantera, con Quevedo de invitado sorpresa / La Provincia

Adolfo Rodríguez

La primera edición de Canarias Tiene el Flow dejó una imagen destinada a circular durante días en redes sociales: Lucho RK apareciendo por sorpresa durante el concierto de La Pantera y provocando una de las mayores explosiones de la noche en la sala La Riviera de Madrid. El festival, concebido como escaparate del talento musical canario fuera de las islas, vivió con ese momento su escena más celebrada.

La aparición del artista tinerfeño no formaba parte del desarrollo habitual del concierto y llegó como uno de esos golpes de efecto que convierten una actuación en recuerdo colectivo. La Pantera encaraba uno de los tramos más esperados de su show cuando Lucho RK irrumpió en el escenario para acompañarlo ante un público completamente entregado. La reacción fue inmediata: gritos, móviles en alto y una sala convertida en una extensión emocional de Canarias en plena capital.

El momento más viral de la noche

El encuentro entre ambos artistas funcionó como símbolo de la fuerza que atraviesa actualmente la música urbana del Archipiélago. Lucho RK y La Pantera representan una generación que ha conseguido llevar el acento, los códigos y la energía de las islas a un circuito cada vez más amplio. Su conexión sobre el escenario confirmó, además, el poder de una escena que ya no necesita pedir permiso para ocupar espacios centrales.

La sorpresa encajó con el espíritu de Canarias Tiene el Flow, que reunió en Madrid a nombres como La Pantera, Juseph, Don Patricio, Sara Socas, Daniela Garsal, Ventura, Ale Acosta, Julia Rodríguez y Los Blody. La cita se celebró el 14 de mayo en La Riviera y colgó el cartel de entradas agotadas, con más de 2.500 personas vibrando con una propuesta que mezcló trap, rap, pop, electrónica, freestyle y raíz canaria.

Canarias se escucha en Madrid

El festival nació con una idea clara: demostrar que Canarias vive un momento musical de enorme proyección. No se trataba solo de juntar actuaciones, sino de construir un relato común alrededor de una generación de artistas que ha convertido la identidad isleña en una marca sonora reconocible.

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La presencia de Lucho RK junto a La Pantera elevó esa idea a su máxima expresión. Fue una sorpresa, sí, pero también una declaración de fuerza: la música canaria ya no viaja como invitada, sino como protagonista. En una noche pensada para reivindicar el talento de las islas, el público terminó coreando una evidencia: Canarias tiene el flow, y Madrid ya lo sabe.

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