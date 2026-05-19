El Estado le ofrece a Canarias “lo mismo” que a Euskadi en la gestión de los aeropuertos

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que dirige Ángel Víctor Torres, ha movido ficha en la cogestión de los aeropuertos de Canarias de interés general. Tras cuatro meses desde que el Gobierno regional, liderado por el nacionalista Fernando Clavijo, pidiera en enero abrir formalmente las negociaciones para la participación en los aeródromos, el Estado ha puesto sobre la mesa una fórmula “en los mismos términos” que el alcanzado hace dos meses con Euskadi.

Este modelo abre la puerta a que la Comunidad Autónoma tenga voz en decisiones sobre infraestructuras aeroportuarias, inversiones o conectividad, aunque sin capacidad ejecutiva ni poder vinculante sobre Aena.

Comisión Bilateral de Transferencias

La propuesta de Torres plantea abrir una ronda de contactos técnicos e intercambio de documentos para cerrar un acuerdo que podría elevarse a una próxima Comisión Bilateral de Transferencias entre ambas administraciones, que se celebrará previsiblemente en junio, indica el Ministerio.

La fórmula no implica una cesión de competencias sobre los aeropuertos ni una cogestión de las instalaciones, una de las cuestiones sobre las que más se ha discutido en los últimos meses. Lo que el Estado ofrece a Canarias se parece más a un mecanismo estable de participación institucional, de consulta y de formulación de propuestas dentro del actual marco legal de Aena.

Órgano bilateral como el del País Vasco

La referencia del Ministerio es explícita al citar el acuerdo firmado con Euskadi el pasado marzo. El pacto, negociado entre el Gobierno vasco y el Estado, dio lugar a la creación de un "órgano bilateral" para los aeropuertos de interés general situados en territorio vasco —Bilbao, Vitoria y San Sebastián—, desde el que la comunidad autónoma puede participar en asuntos como la planificación aeroportuaria, la conectividad, la calidad del servicio, las políticas medioambientales o las inversiones previstas en las infraestructuras.

Un órgano consultivo

También permite al Ejecutivo vasco presentar propuestas sobre cuestiones que afectan a la política aeroportuaria y realizar aportaciones al DORA, el Documento de Regulación Aeroportuaria que fija el marco inversor de Aena durante varios años. Sin embargo, el Estado subraya que no supone una transferencia de la gestión aeroportuaria.

El órgano creado es consultivo y de coordinación, sin decisiones vinculantes, aunque el Gobierno vasco ha defendido políticamente que le permite influir por primera vez de forma estructurada en asuntos que hasta ahora dependían exclusivamente de Madrid. Ese es precisamente el modelo al que apunta ahora el Ministerio para Canarias.

Estatuto de Autonomía de Canarias

La negociación llega después de varios meses de presión del Ejecutivo canario. En enero, el Gobierno autonómico solicitó formalmente la convocatoria de la Comisión Bilateral para abordar su participación en los aeropuertos de interés general del archipiélago, al entender que el Estatuto de Autonomía (en su artículo 161) ampara una mayor implicación de Canarias en unas infraestructuras consideradas estratégicas para un territorio fragmentado y altamente dependiente del transporte aéreo.

Capacidad de decidir

La reclamación canaria pasa por tener capacidad para intervenir en decisiones relacionadas con inversiones, planificación, conectividad o tasas aeroportuarias, especialmente en un territorio donde el volumen de pasajeros y el peso económico del turismo convierten a los aeropuertos en una infraestructura crítica.

El movimiento del Ministerio se produce, además, apenas un día después de un choque político entre ambas administraciones. Este lunes, el Ministerio de Política Territorial remitió al Ejecutivo canario una propuesta para formalizar el traspaso de aeródromos y helipuertos no considerados de interés general y planteó convocar “en los próximos días” una Comisión Mixta de Transferencias para cerrar ese proceso, una cuestión que el Ejecutivo autonómico afeó de plano al considerar que esas competencias ya están asumidas por la Comunidad.

Noticia 'fake'

Desde el Gobierno canario llegaron a calificar el anuncio de “noticia fake” y reprocharon al Ministerio que mezclara un asunto ya resuelto con la reivindicación principal de las islas de participar en los aeropuertos integrados en la red estatal de Aena.