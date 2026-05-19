La huelga nacional de médicos alcanza un 9,69% de seguimiento en Canarias

La huelga médica convocada este martes en todo el país contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco registró en Canarias un seguimiento del 9,69% entre los profesionales del Servicio Canario de la Salud afectados por la convocatoria, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad.

En total, 441 médicos del SCS secundaron el paro de los 4.551 profesionales afectados. La convocatoria incluía a 6.039 efectivos, aunque no todos estaban llamados finalmente a la huelga por la organización de los servicios y los turnos previstos.

Gran Canaria, la isla de mayor seguimiento

Por áreas de salud, Gran Canaria fue la isla con mayor respaldo al paro. En esta área, 259 de los 1.890 médicos afectados secundaron la huelga, lo que supone un seguimiento del 13,7%.

En Tenerife, el paro fue seguido por 174 profesionales de los 2.073 afectados, con un porcentaje del 8,39%.

El seguimiento fue menor en el resto de las islas. En Lanzarote secundaron la huelga 15 de los 282 profesionales afectados, un 5,35%, mientras que en Fuerteventura lo hicieron siete de 313, un 2,24%.

En La Palma, el seguimiento fue del 4,38%, con siete médicos en huelga de los 160 afectados. En La Gomera y El Hierro no se registró ningún profesional en huelga, según los datos comunicados por Sanidad.

Sin incidencias destacables

La Consejería de Sanidad informó de que la jornada se desarrolló sin incidencias destacables en las instituciones sanitarias del SCS.

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Para garantizar la asistencia sanitaria, se establecieron 1.121 efectivos en servicios mínimos durante la jornada de huelga.