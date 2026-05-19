La guerra en Oriente Próximo encarecerá hasta un 9% los viajes a Canarias por el alza del queroseno

A partir de ya. El precio para viajar a Canarias sentirá a partir del próximo mes los primeros efectos de la guerra que se libra en Oriente Próximo. El coste de los paquetes turísticos para venir de vacaciones al Archipiélago se encarecerá hasta un 9% dentro de muy pocas semanas, debido al incremento del precio del queroseno, el combustible que utilizan los aviones que traen hasta las Islas a la práctica totalidad de los turistas que vienen al destino. Un encarecimiento que está siendo una de las principales consecuencias del conflicto que Estados Unidos (EEUU) e Israel libran en Irán y otros países de la zona. Y que, por otro lado, podría ser solo el mal menor, ya que el verdadero problema sería que los aviones que despegan de Berlín o Londres tuviesen que quedarse en tierra por la escasez de este combustible.

De esta situación alertó este martes 19 de mayo la alianza empresarial Excelcan, que reúne a las principales compañías turísticas de Canarias, durante la presentación del informe sobre la situación del sector en el primer trimestre de 2026. La subida de entre un 7,5% y un 9% de las tarifas de los paquetes vacacionales es el escenario más favorable, es decir, el efecto menos malo que puede experimentar la principal industria del Archipiélago. Un incremento que vendrá motivado por el alza del queroseno, que ya ha duplicado su precio desde que estalló el conflicto, siendo el combustible un 27% del coste total de los paquetes turísticos.

Una situación que incrementará los costes de las empresas que prestan estos servicios, pero que, al menos por el momento, podrá ser asumido por la cadena de valor, en un escenario en el que las empresas turísticas tienen músculo para poder responder a este impacto, sin que el visitante tenga que pagar más. Así lo explicó el vicepresidente de Excelcan, José Carlos Francisco, quien añadió que "el avión a lo mejor gana un poco menos, el touroperador también paga un poco menos y el hotelero también, pues, tiene un margen un poquito inferior se puede compensar. Con esto quiero decir que en el escenario base, que es este de queroseno caro, pensamos que tenemos capacidad para absorber los incrementos de coste".

Escasez de queroseno

El verdadero problema sería que hubiera escasez de este combustible, que ha sido muy sensible a los cierres del estrecho de Ormuz, por donde antes del estallido del conflicto circulaba un 40% de este producto. Y aunque España no es uno de los países que se encuentra en una peor situación -cuenta con reservas y produce más queroseno del que consume-, lo cierto es que la situación sí es más delicada en algunos de los principales países emisores de turistas como Reino Unido y Alemania. Aunque los empresarios turísticos canarios señalaron que se trata de un escenario poco probable.

De esta manera, Canarias podría encontrarse de frente con las consecuencias que la guerra en Oriente Próximo puede tener para su principal motor económico. Aunque en un principio se señaló que las Islas podían convertirse en un destino refugio y atraer a parte de los turistas que no viajaran a zonas cercanas al conflicto, el paso de los meses y los problemas en la distribución de queroseno hacen temer que el Archipiélago -alejado del continente por miles de kilómetros- se convierta en un destino alejado y no prioritario, por la mayor inversión en queroseno que deben hacer las aerolíneas para llegar hasta aquí.

Pero, por ahora, este es todavía el peor escenario posible y no una realidad. Así que, si no se materializa, las perspectivas que los empresarios canarios tienen para este año 2026 siguen siendo buenas, con cifras similares a las de 2025, sin descartar un suave aterrizaje en la llegada de visitantes.

Así lo han demostrado, al menos, las cifras para el primer trimestre del año. Las empresas hoteleras han sido más rentables que en ese mismo periodo del año anterior, a pesar de que se ha producido una caída de las pernoctaciones y de la ocupación. ¿Cómo es posible? Porque un hotel puede tener menos habitaciones llenas y aun así ganar más dinero si ingresa más por cada noche o controla mejor los costes. De esta manera, aunque la tasa de ocupación alojativa se situó en los primeros tres meses del año en un 74,63% -1,12 puntos porcentuales por debajo de la 2025-, los ingresos por habitación disponible (RevPAR por sus siglas en inglés y uno de los indicadores de rentabilidad hotelera más fiables) aumentaron un 6,31%, alcanzando los 123,29 euros por habitación.

Ingresos de los alojamientos

Otro indicador que hizo patente la buena marcha del negocio turístico durante los primeros meses del año fueron los ingresos totales del alojamiento turísticos, que ascendieron a 1.749 millones de euros. Una cantidad que supone 6,1 millones más que la que se cosechó en 2025. Tenerife concentró el 36,95% de los ingresos totales del Archipiélago y Gran Canaria el 31,96%. En comparación con el trimestre anterior, los ingresos aumentaron en 100 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,10%.

En estos meses, Canarias también ha experimentado un crecimiento de sus plazas turísticas, al menos, de sus plazas hoteleras. El informe señala que la oferta turística del Archipiélago alcanzó las 372.831 plazas, lo que supone un incremento de 1.066 plazas respecto al mismo periodo de 2025 (+0,29%).

En el lado contrario, el segmento de vivienda vacacional que después de la aprobación de la ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas -que pretendía endurecer la regulación vinculada a este tipo de alojamientos- ha visto como su número de plazas se ha reducido un 9%. De esta manera, Canarias contabilizó 180.107 plazas en el primer trimestre de 2026, lo que supone una reducción de 17.665 respecto al mismo periodo de 2025. Tenerife fue la isla que acusó un mayor descenso con más de 7.000 plazas menos. La ocupación, la tarifa media diaria y los ingresos totales vinculados a esta actividad también sufrieron un ajuste a la baja en el primer trimestre del año.