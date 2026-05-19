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El Estado, dispuesto a involucrar ya a Canarias en la gestión aeroportuaria en los mismos términos que al País Vasco

El Ministerio propone al Gobierno canario abrir una ronda de contactos sobre los aeropuertos de interés general para alcanzar un acuerdo similar al pactado con el País Vasco

Aviones estacionados en un aeropuerto del Archipiélago.

Aviones estacionados en un aeropuerto del Archipiélago. / Juan Carlos Castro

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, remitió ayer al Ejecutivo canario la propuesta de acuerdo para transferir a la Comunidad Autónoma la competencia sobre aeródromos y helipuertos que no estén calificados de interés general. La iniciativa se enmarca en la colaboración institucional con las comunidades autónomas para el desarrollo de sus estatutos de autonomía.

El Ministerio trasladó además al Gobierno de Canarias la disposición del Ejecutivo central a acordar en los próximos días la fecha de convocatoria de la comisión mixta de transferencias, paso previo a la formalización del traspaso. La transferencia quedará materializada mediante la aprobación de un real decreto por el Consejo de Ministros y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Canarias.

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Tras este primer avance, y tal como adelantó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el departamento plantea seguir negociando con el Gobierno canario las infraestructuras de transporte que sí tienen la consideración de interés general. En este sentido, el Ministerio ha propuesto iniciar una ronda de contactos e intercambio de documentación con el objetivo de alcanzar un acuerdo en los mismos términos que los pactados con el Gobierno vasco y elevarlo a una próxima comisión bilateral, que podría celebrarse en junio.

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