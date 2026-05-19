El Estado, dispuesto a involucrar ya a Canarias en la gestión aeroportuaria en los mismos términos que al País Vasco
El Ministerio propone al Gobierno canario abrir una ronda de contactos sobre los aeropuertos de interés general para alcanzar un acuerdo similar al pactado con el País Vasco
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, remitió ayer al Ejecutivo canario la propuesta de acuerdo para transferir a la Comunidad Autónoma la competencia sobre aeródromos y helipuertos que no estén calificados de interés general. La iniciativa se enmarca en la colaboración institucional con las comunidades autónomas para el desarrollo de sus estatutos de autonomía.
El Ministerio trasladó además al Gobierno de Canarias la disposición del Ejecutivo central a acordar en los próximos días la fecha de convocatoria de la comisión mixta de transferencias, paso previo a la formalización del traspaso. La transferencia quedará materializada mediante la aprobación de un real decreto por el Consejo de Ministros y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Canarias.
Tras este primer avance, y tal como adelantó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el departamento plantea seguir negociando con el Gobierno canario las infraestructuras de transporte que sí tienen la consideración de interés general. En este sentido, el Ministerio ha propuesto iniciar una ronda de contactos e intercambio de documentación con el objetivo de alcanzar un acuerdo en los mismos términos que los pactados con el Gobierno vasco y elevarlo a una próxima comisión bilateral, que podría celebrarse en junio.
- Canarias, el lugar al que no viajar este año según una revista americana
- Una estudiante de medicina de Puerto de la Cruz entra en el top de las jóvenes promesas de España
- La lucha de la tinerfeña Yurena para recuperar la paz tras sufrir malos tratos a manos de su expareja: 'En comisaría no me querían recoger la denuncia
- Ciencia canaria a 3.000 kilómetros: un virólogo tinerfeño firma el primer mapa genético del hantavirus causante del brote en el crucero
- El catedrático en Parasitología Basilio Valladares, sobre la evacuación del MV Hondius: 'No hubo un aislamiento absoluto
- ¿Cómo funciona el grado III+ de dependencia en Canarias?: hasta 9.000 euros mensuales para pacientes con ELA y otras enfermedades graves
- Clavijo acusa al Gobierno de ocultar que había contagios de hantavirus en el crucero 'MV Hondius'
- Canarias registra cuatro terremotos este sábado, uno de ellos de magnitud 2.3