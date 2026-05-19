Contramapas acerca los grandes senderos de Canarias a centenares de estudiantes de las Islas

Una sucesión de marcas blancas y rojas se encuentran repartidas por las ocho islas. Sin embargo, muchos canarios que se han topado con ellas, no saben qué significan. Están en caminos rurales, bordes de montaña, medianías y senderos históricos, y cruzan barrancos, volcanes, bosques y costas. Son las señales del GR 131, el Sendero de Gran Recorrido de Canarias, una ruta de casi 600 kilómetros que enlaza La Graciosa con El Hierro y que tras varias décadas de historia comienza a darse a conocer gracias a Contramapas, una iniciativa puesta en marcha por la Asociación Cultural y Medioambiental Atlas. Este proyecto desarrolla estos días su tercera edición incorporando una nueva dimensión educativa. Gracias a esta nueva entrega, varios centenares de jóvenes alumnos de toda Canarias recorren parte del sendero que se encuentra en su isla y descubren secretos sobre su origen.

El recorrido comenzó el pasado 30 de abril en La Graciosa y finalizará el 30 de mayo en el Faro de Orchilla, en El Hierro, tras atravesar Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma. A lo largo de casi un mes, el equipo de Contramapas completa cerca de una treintena de etapas mientras desarrolla actividades educativas y encuentros comunitarios en distintos municipios del Archipiélago. El director de la Asociación Atlas, Manuel Cabezudo, se encuentra estos días, junto con sus compañeros en Tenerife.

En el aula

Este lunes 18 de mayo se encontraron con los estudiantes del CEO Leoncio Rodríguez de El Rosario; sin embargo, la lluvia provocó que no pudieran visitar el cercano bosque del Adelantado y tuvieran que desarrollar la sesión dentro del aula. Aun así, la jornada terminó convirtiéndose igualmente en una lección sobre territorio, identidad y paisaje. Ante el alumnado, la bióloga y divulgadora ambiental Judith Flores habló sobre monte de La Esperanza, de la laurisilva, de los caminos históricos y, cómo no podía ser de otro modo, del GR 131.

Este centro escolar en concreto ocupa un lugar especialmente simbólico dentro del proyecto ya que muy cerca de él comienza oficialmente el GR 131 en Tenerife. La intención inicial era realizar una caminata suave con el alumnado, pero la meteorología obligó a modificar el plan. Sin embargo, mucho antes de esta actividad, la labor de Contramapas ya había llegado a este colegio y a otros de Canarias, puesto que a lo largo de las últimas semanas se han desarrollado talleres para el alumnado de 4º de ESO o Bachillerato. La importancia de llevar a cabo estas iniciativas con estos estudiantes en concreto radica en que ya poseen la capacidad para comprender cuestiones relacionadas con la identidad territorial, la sostenibilidad o la movilidad interinsular.

Desconocimiento

Esta nueva edición de Contramapas ha permitido poner sobre la mesa una realidad incómoda: muchos jóvenes canarios apenas conocen el Archipiélago. "Siempre empezamos las charlas preguntando cuántos alumnos conocen todas las Islas, y son muy pocos los que responden afirmativamente", lamentó Cabezudo, quien reconoció, no obstante, que "vivimos en un territorio fragmentado y no todas las familias tienen posibilidades económicas para viajar". Por eso, para ediciones futuras, Contramapas plantea incluso la posibilidad de generar programas de intercambio entre centros educativos canarios inspirados en modelos como Erasmus+, fomentando la movilidad interior y el conocimiento mutuo entre estudiantes de diferentes territorios.

Las camisetas del proyecto puesto en marcha en centro de las Islas. / María Pisaca

El equipo permanente de Contramapas a lo largo de este mes de recorrido está integrado por Pedro Padilla, guía de montaña y responsable técnico; Elena Carbó, coordinadora y licenciada en Educación Física; Judith Flores, divulgadora ambiental y bióloga; Laura Purroy, encargada de logística; y Lucas Ramírez, un joven de 17 años invitado este año a completar toda la travesía tras haber participado previamente en actividades de la Asociación Atlas.

Recorrido insular y escolar

En esta tercera edición, la expedición avanza cada día entre etapas de montaña, talleres escolares y encuentros vecinales. En Tenerife, por ejemplo, el grupo pasó por Anaga antes de ascender al Teide y este martes 19 de mayo terminarán su estancia en Tenerife, pasando de Vilaflor hacia Arona, donde pondrán rumbo a La Gomera en barco.

De este modo, esta nueva edición de carácter educativo incorpora por primera vez la iniciativa Aula GR131: Senderos que conectan, desarrollada en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. De este modo, se han seleccionado ocho centros educativos, uno por isla, situados en el entorno del sendero para trabajar contenidos vinculados al patrimonio natural, la identidad cultural y el territorio. En concreto, participan el CEIP Ignacio Aldecoa, en La Graciosa; el IES Teguise, en Lanzarote; el IES La Oliva, en Fuerteventura; el IES Carrizal, en Ingenio; el CEO Leoncio Rodríguez, en La Esperanza; el CEO Vallehermoso, en La Gomera; el IES Juan XXIII, en Tazacorte; y el IES Garoé, en Valverde.