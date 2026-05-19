Confirmado: la colección de Bad Bunny no llegará a tiendas de Zara en Canarias, pero hay una manera de conseguirla

La colección de Bad Bunny con Zara no aterrizará, salvo cambio de última hora, en las tiendas físicas de Canarias. La buena noticia para sus seguidores en las islas es que eso no significa quedarse fuera del lanzamiento. La vía para conseguir alguna de las prendas de ‘Benito Antonio’, la cápsula que une al artista puertorriqueño con la firma de Inditex, será la web oficial de Zara, donde se espera una alta demanda desde el primer momento.

Fuentes cercanas al entorno laboral de Zara en Canarias explican en exclusiva para La Provincia que, por ahora, no cuentan con una comunicación oficial específica sobre la llegada de la colección a tiendas del archipiélago. Sin embargo, señalan que este tipo de lanzamientos especiales “por norma general no llegan a tiendas” y suelen reservarse para puntos físicos muy concretos, como establecimientos emblemáticos en grandes capitales, además de la venta online.

El enfoque, lejos de ser negativo, confirma precisamente el carácter exclusivo de la colaboración. No se trata de una colección convencional distribuida de forma masiva, sino de una cápsula limitada que se podrá encontrar en muy pocos espacios físicos a nivel nacional y, sobre todo, a través del canal digital de Zara.

Una cápsula nacida del universo de Benito Antonio

La colección lleva por nombre ‘Benito Antonio’, el nombre real de Bad Bunny, y funciona como una extensión de su universo personal y creativo. La cápsula nace después de la comentada aparición del artista en la Super Bowl con un estilismo firmado por Zara, una imagen que se volvió viral y que reforzó el vínculo entre el cantante y la marca española.

La propuesta no se limita a vender ropa asociada a una estrella internacional. La colección juega con códigos muy reconocibles dentro de la estética de Bad Bunny: prendas amplias, guiños al streetwear, referencias latinas, una lectura contemporánea de la moda urbana y detalles que conectan con la imagen más íntima del artista. La elección del nombre tampoco parece casual. ‘Benito Antonio’ apunta al hombre detrás del fenómeno global, a esa parte más personal que el cantante ha ido mostrando en los últimos años a través de su música, sus apariciones públicas y su manera de relacionarse con la moda.

Canarias se queda sin venta física, pero no fuera del lanzamiento

La ausencia de la colección en tiendas canarias encaja con la lógica de este tipo de cápsulas. Cuando Zara activa colaboraciones de alto impacto, la distribución física suele concentrarse en establecimientos seleccionados, especialmente aquellos con gran volumen de clientes, visibilidad internacional o ubicación estratégica. En ese escenario, las tiendas de Canarias no formarían parte del circuito presencial previsto para este lanzamiento.

Aun así, la opción online mantiene abierta la puerta a los compradores del archipiélago. La recomendación para quienes quieran hacerse con alguna prenda es clara: estar pendientes de la web oficial de Zara desde el momento del lanzamiento, preparar la talla con antelación y actuar rápido. Todo apunta a que la colección tendrá una demanda elevada y podría agotarse con rapidez, especialmente en las prendas más identificables con la estética de Bad Bunny.

El lanzamiento de la colección en España será el 21 de mayo, tanto en la tienda online de Zara como en puntos físicos seleccionados. Eso convierte la web en la vía más importante para los seguidores canarios, que podrán acceder a la cápsula sin depender de la llegada a una tienda concreta.

Los precios de la colección Bad Bunny x Zara

Otro de los grandes atractivos de la cápsula es su rango de precios. Aunque se trata de una colaboración especial y con un fuerte componente de exclusividad, las prendas se mantienen dentro de una horquilla relativamente accesible para una colección de este tipo.

Según la información publicada por LOS40, las camisetas se moverán entre los 29,95 y los 49,95 euros; las sudaderas, entre 59,95 y 89,95 euros; las chaquetas podrían alcanzar los 149 euros; los pantalones y prendas denim estarán entre 49,95 y 99,95 euros; y los accesorios partirán desde los 19,95 euros.

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La colección incluirá camisetas oversize con gráficos personales, sudaderas, pantalones cargo, denim, chaquetas satinadas y prendas inspiradas en el estilismo viral que Bad Bunny lució durante la Super Bowl. La clave está en combinar el atractivo de una colaboración limitada con precios que permiten llegar a un público amplio, especialmente a los fans que siguen al artista más allá de la música.