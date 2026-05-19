Canarias se blinda contra los incendios forestales: el nuevo operativo cuenta con más de 2.600 efectivos, 19 medios aéreos y 202 autobombas forestales

Canarias se blinda contra los incendios forestales. El Gobierno autonómico, a través de la Dirección General de Emergencias, celebró este martes la primera reunión de coordinación para el inicio de la Campaña contra incendios forestales 2026, en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (Infoca). A nivel de recursos, el Archipiélago contará con más de 2.600 efectivos —frente a los 2.500 del año pasado—, 19 medios aéreos y 202 autobombas forestales. El dispositivo se activará a partir del 1 de junio y, para tareas de apoyo y valoración, se sumarán 260 recursos terrestres y 23 drones.

La principal novedad es la incorporación de un tercer helicóptero de los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (Eirif) que estará compartiendo base con el del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) en El Hierro. Además, este año se incorporan tres autobombas forestales ligeras, con capacidad de 2.300 litros, de la mano de los EIRIF, dependientes de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

Drones de vigilancia

Un año más, el dispositivo del Gobierno de Canarias contará con 23 drones, seis pertenecientes al GES y 17 a los Eirif, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la prevención. Estos dispositivos cuentan con cámara térmica, utilizadas principalmente en incendios forestales para la localización de puntos calientes durante la noche y en apoyo al personal de tierra para facilitar la localización y remate de dichos puntos.

Durante la reunión se acordó la necesidad de seguir impulsando ejercicios del uso de las comunicaciones entre los recursos de las distintas administraciones, así como de simulacros que permitan chequear la coordinación de todas las administraciones implicadas.

En dicho encuentro estuvieron presentes el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda; el viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo; el director general de Emergencias, Fernando Figuereo; y la jefa de servicio de Protección Civil y Emergencias, Montserrat Román. También participaron representantes de los cabildos insulares, de las áreas de Protección Civil y de Gestión, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF), la Delegación del Gobierno y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Preparación antes del fuego

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, destacó que "la preparación frente a los incendios forestales no empieza cuando se declara un fuego, sino mucho antes, con planificación, coordinación y prevención durante todo el año. Ese es el trabajo que venimos reforzando en Canarias. Nuestra prioridad es proteger a las personas, el territorio y los espacios naturales de las islas. Para ello, es fundamental mantener una respuesta coordinada entre todas las administraciones y seguir mejorando nuestra capacidad de anticipación".

En este sentido, Miranda subrayó que "los incendios forestales son una amenaza cada vez más compleja debido al contexto climático actual". Por ello, además de contar con medios y personal especializado, es necesario avanzar en prevención, tecnología y concienciación ciudadana. "La experiencia de los últimos años nos ha demostrado que la rapidez en la detección y en la intervención es determinante. Cada minuto cuenta y por eso seguimos apostando por mejorar la coordinación y los sistemas de vigilancia", remarcó.

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El año pasado solo se activó el Infoca de forma preventiva. Desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre se contabilizaron 41 conatos de incendio, 39 de ellos con una afectación menor a una hectárea. El 88% se dieron en superficies de vegetación herbácea, el 10% en zona no arbolada y un 2% en zona arbolada. La coordinación y la rápida actuación de todas las administraciones involucradas evitaron que estos incidentes fueran a mayores.