Cambridge espera por el talento juvenil: Gobierno de Canarias premia con dos semanas de inmersión lingüística gratuita a estudiantes con nota superior a 8

El esfuerzo académico del estudiantado de las islas tiene premio este verano. El Gobierno de Canarias ha lanzado una nueva edición del programa Excelencia Canaria+, una iniciativa pública que ofrece una experiencia de inmersión lingüística y cultural completamente gratuita en la prestigiosa ciudad de Cambridge, Inglaterra. La convocatoria seleccionará a 18 estudiantes de secundaria y bachillerato de la comunidad autónoma que destaquen por su rendimiento escolar, exigiéndoles una nota media mínima de 8.

La gestión del proyecto corre a cargo de la Fundación IDEO, entidad dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. El viaje, programado del 6 al 20 de agosto de 2026, busca no solo perfeccionar el nivel de inglés de los participantes, sino también brindarles una vivencia formativa, social y de crecimiento personal en un entorno internacional.

El director general de Juventud, Daniel Morales, ha subrayado que el principal propósito de esta iniciativa es “premiar el esfuerzo que realiza el estudiantado de secundaria y bachillerato de Canarias con un viaje a Inglaterra donde puedan perfeccionar el idioma”, combinando la exigencia académica con actividades que enriquecen su bagaje cultural.

Todo incluido, desde el billete hasta la estancia en familias

El programa está diseñado para que las familias de los jóvenes seleccionados no tengan que asumir costes económicos esenciales. El premio incluye:

Transporte y seguridad: Billetes de avión de ida y vuelta y seguro de viaje.

Billetes de avión de ida y vuelta y seguro de viaje. Alojamiento: Estancia en el hogar de una familia local, lo que garantiza una inmersión lingüística total en el día a día británico.

Estancia en el hogar de una familia local, lo que garantiza una inmersión lingüística total en el día a día británico. Formación intensiva: Un curso de inglés general adaptado al nivel de cada alumno con 20 horas de clases semanales .

Un curso de inglés general adaptado al nivel de cada alumno con . Ocio y cultura: Programa de actividades sociales, una excursión de día completo y otra de medio día a lo largo de las dos semanas.

Programa de actividades sociales, una excursión de día completo y otra de medio día a lo largo de las dos semanas. Supervisión continua: El alumnado dispondrá de supervisión y acompañamiento permanente tanto en las aulas como en las dinámicas exteriores.

Requisitos y plazos para inscribirse

La convocatoria está abierta a jóvenes residentes en el archipiélago que cuenten con la debida autorización de sus padres, madres o tutores legales. Los perfiles académicos requeridos se dividen en dos bloques según el año académico:

Haber cursado o estar cursando 3º o 4º de la ESO o 1º de Bachillerato durante el curso escolar 2024/2025 (acreditando la nota media mínima de 8). Estar cursando 4º de la ESO, 1º o 2º de Bachillerato en el presente curso escolar 2025/2026 (teniendo entre 15 y 18 años).

La organización ha confirmado que el plazo para presentar las solicitudes se ha ampliado oficialmente hasta el 3 de junio de 2026. Posteriormente, el sorteo definitivo de las 18 plazas se llevará a cabo ante notario el 18 de junio.

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Las personas interesadas en optar a este viaje de excelencia deberán remitir su solicitud formal y la documentación académica correspondiente a la dirección de correo electrónico excelenciacanaria@fundacionideo.com, especificando en el asunto del mensaje: EXCELENCIA CANARIA. Las bases completas y anexos de inscripción se encuentran disponibles para su consulta en la página web oficial de la Fundación IDEO.