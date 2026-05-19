Fuerzas Armadas
El Buque de Acción Marítima ‘Meteoro’ vela por la seguridad marítima en las aguas de Canarias
El buque ha navegado 1356 millas náuticas e identificado más de 100 buques, en el marco de las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión
El Buque de Acción Marítima (BAM) ‘Meteoro’ ha llevado a cabo una Operación de Seguridad Marítima en aguas del Archipiélago, bajo el mando táctico del Mando Operativo Marítimo (MOM) y operativo del Mando de Operaciones (MOPS).
Como parte de las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), la misión ha consistido en reforzar el conocimiento del entorno marítimo, efectuar presencia y disuasión y estar preparados para actuar en las aguas de interés nacional ante cualquier situación de crisis. Durante la activación, se ha patrullado, tanto aguas territoriales, como en aguas de la zona económica europea (ZEE) generadas por las Islas Canarias.
Asimismo, durante los seis días que ha durado la activación, el buque ha monitorizado diversas zonas especiales de conservación y espacios marinos de la Red Natura 2000 (una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad), con el objetivo de contribuir a la protección de los recursos vivos en la ZEE española y a la preservación de áreas de alta sensibilidad medioambiental.
Una vez atracado en el Arsenal de Las Palmas, el BAM ‘Meteoro’ dio por finalizada su misión, tras navegar 1356 millas náuticas e identificar más de 100 buques. El comandante, capitán de corbeta Alejandro Fraga Pardo de Guevara, aseguró que “durante esta operación el foco estuvo centrado sobre la defensa de los intereses de nuestros pescadores en aguas de interés nacional”.
El BAM ‘Meteoro’ está integrado en la Fuerza de Acción Marítima (FAM), que, dentro de la Flota, está formada por el conjunto de unidades que tienen como cometido principal prepararse para proteger los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios de soberanía e interés nacional.
Mando Operativo Marítimo y las OPVD
El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.
Integrados en el MOM, distintos buques de la Armada realizan, bajo control operativo del Mando de Operaciones, Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), que son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés, lo que permite incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral —junto a otras instituciones del Estado— y también detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.
Junto al MOM, los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes. Diariamente, hay unos 850 militares de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, que se desarrollan bajo control operativo del Mando de Operaciones.
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