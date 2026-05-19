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Más de 2.500 aspirantes optan a las 150 plazas convocadas para la Policía Autonómica

Tras finalizar el plazo de inscripción para las pruebas selectivas de acceso, la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública ha iniciado la fase de comprobación de documentación

Dos agentes de la Policía Canaria.

Dos agentes de la Policía Canaria. / LP/DLP

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Más de 2.500 personas han presentado su solicitud para participar en las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso turno libre, y optar a una de las 150 plazas del Cuerpo General de la Policía Canaria, escala básica, (Grupo C, Subgrupo C1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el proceso entra ahora en la fase de comprobación y revisión de la documentación presentada por las personas aspirantes, conforme a las bases específicas de la convocatoria publicadas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Fases y requisitos

Las pruebas han sido convocadas por la Consejería de Presidencia, que dirige Nieves Lady Barreto, a través de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, dentro de la Oferta de Empleo Público de 2024.

El proceso selectivo para la Policía Autonómica contempla diferentes fases y requisitos establecidos para el acceso al cuerpo, entre ellos pruebas teóricas, físicas y psicotécnicas, además del cumplimiento de las condiciones exigidas en la convocatoria.

Noticias relacionadas y más

El Consejo de Gobierno, a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, aprobó en noviembre de 2024 la mayor OPE de la historia del Cuerpo desde su creación en 2010 para ejecutar en tres años y amplió también el Catálogo de Puestos para que el Cuerpo pudiera seguir creciendo.

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