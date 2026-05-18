Torres se muestra "más que decepcionado" con Clavijo por la gestión del 'MV Hondius'
El ministro y líder del PSOE canario asegura que atendió más de 20 llamadas del presidente canario durante la crisis del crucero y le reprocha que lo señale cuando se ve "acorralado"
El cruce político por el operativo del 'MV Hondius' continúa. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó este lunes estar "más que decepcionado" con el presidente autonómico, Fernando Clavijo, después de que este expresara su "decepción personal" por la actuación del Estado en la crisis sanitaria del crucero afectado por un brote de hantavirus.
Torres respondió antes de participar en un foro organizado por la Cadena SER en Las Palmas de Gran Canaria. El dirigente socialista reprochó a Clavijo que lo señale "cuando se ve acorralado" y defendió que durante los días clave del operativo mantuvo una comunicación constante con el jefe del Ejecutivo canario.
"He leído que habla de decepción y de deslealtad con respecto a mí", señaló Torres, que aseguró haber atendido más de 20 llamadas de Clavijo entre el lunes y el sábado de aquella semana. El ministro afirmó además que lo puso en contacto con la ministra de Sanidad, Mónica García, para facilitar la coordinación entre administraciones.
Torres defiende su papel en la coordinación del operativo del 'MV Hondius'
El secretario general del PSOE en Canarias ha asegurado que en esos momentos, en los que el presidente Clavijo pedía más información al Ministerio de Sanidad sobre la situación que se vivía a bordo del crucero y que se oponía a que atracara en Granadilla de Abona, intentó siempre "bajar el suflé y la tensión en todas las reuniones".
Torres explicó que en una reunión monográfica se planteó que el barco solo podía permanecer hasta el domingo por la noche en el puerto de Granadilla. Sin embargo, recordó que existía un acuerdo del órgano de Protección Civil Internacional, en el que también está representado el Gobierno de Canarias, que establecía que el protocolo se extendía hasta el lunes a las 19:00 horas.
A su juicio, ese fue el punto que provocó el desencuentro institucional. El ministro criticó que Clavijo saliera después a decir públicamente que no iba a autorizar el fondeo del barco, algo que calificó como un "tremendo error". Torres se preguntó qué habría ocurrido si el puerto hubiese sido competencia exclusiva del Gobierno canario.
"Le recomendaría que cambiara ya el bucle y saliera de esa rotonda de la que no parece querer salir, y que trabajemos por el interés general, que es lo que tenemos sobre la mesa", ha referido el ministro.
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