El papa León XIV viajará a Francia tras cerrar en Tenerife su visita a España

El papa León XIV ya tiene confirmado un nuevo viaje internacion al después de su paso por España, que incluirá una visita a Gran Canaria, el 11 de junio, y a Tenerife, el 12 de junio. El Vaticano ha anunciado que el pontífice viajará a Francia del 25 al 28 de septiembre, donde visitará la sede de la Unesco, en París.

La confirmación fue realizada por el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, que informó de que el papa León XIV ha aceptado la invitación del jefe del Estado francés, de las autoridades eclesiásticas del país y del director geneal de la Unceso.

El viaje tendrá carácter apostólico y será una nueva cita internacional dentro del primer tramo de su pontificado. El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró la visita a través de la red social X y al definió como "un honor" para Francia y "un gran momento de esperanza para todos".

Antes de esa visita al territoi francés, el papa León XIV estará en España del 6 al 12 de junio. El programa incluye paradas en Madrid, Barcelona, Montserrat, Gran Canaria y Tenerife. En el caso de las Islas, la agenda se centrará especialmente en la realidad migratoria y en encuentros pastorales con la comunidad católica canaria.

Gran Canaria, primera parada del pontífice en Canarias

La visita del pontífice a Canarias será la parte final de su viaje apostólico a España. Según el programa oficial, el papa León XIV saldrá de Barcelona hacia Las Palmas de Gran Canaria el jueves 11 de junio y llegará a la base áerea de Gando a las 10:50 horas. Su primer acto en las Islas será un encuentro con realidades de acogida de migrantes en el Puerto de Arguineguín, previsto a las 11:40 horas.

Ese mismo día, el pontífice mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria. Por la tarde, presidirá una misa en el Estadio de Gran Canaria, uno de los actos más destacados de su estancia en la isla.

Tenerife, última parada del viaje de León XIV a España

El programa del Vaticano establece que León XIV llegará a Tenerife el viernes 12 de junio procedente de Gran Canaria. El avión saldrá de la base aérea de Gando a las 8:30 horas y aterrizará en el aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos a las 9:10 horas.

Su primer acto en la Isla será a las 9:30 horas en el centro Las Raíces, donde mantendrá un encuentro con personas migrantes. Después, a las 10:10 horas, participará en un acto con realidades de integración en la Plaza del Cristo de La Laguna.

La jornada continuará a las 12:15 horas con una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Será el último gran acto público del viaje a España. La ceremonia de despedida está prevista a las 14:30 horas en Tenerife Norte, desde donde el papa partirá hacia Roma a las 15:00 horas.

Francia, Unesco y posible parada en Lourdes

El desplazamiento a Francia será del 25 al 28 de septiembre. El Vaticano ha confirmado la visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en París. La Unesco es el organismo de Naciones Unidas dedicado a la cooperación internacional en educación, ciencia, cultura y comunicación. Su sede central se encuentra en la capital francesa.

La presencia de León XIV en la Unesco tendrá un precedente histórico: Juan Pablo II visitó la organización el 2 de junio de 1980. Con ello, León XIV se convertirá en el segundo pontífice en acudir a esta institución internacional, según la información difundida tras el anuncio del Vaticano.

Los obispos franceses ya habían adelantado la posibilidad de este viaje y apuntaron a que el programa podría incluir también el santuario de Lourdes, uno de los principales lugares de peregrinación católica de Europa. El itinerario completo, sin embargo, todavía está pendiente de publicación oficial por parte de la Santa Sede.

El quinto viaje internacional de León XIV

El viaje a Francia será el quinto desplazamiento internacional de León XIV, que el pasado 8 de mayo cumplió su primer año de pontificado. Antes figuran los viajes realizados a Turquía y Líbano, Mónaco, Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, además del previsto a España entre el 6 y el 12 de junio.