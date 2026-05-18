Consejo de Gobierno
La Hipoteca Joven Canaria estará lista antes de verano: estos son los requisitos para acceder al programa
El Ejecutivo da luz verde a la propuesta que permitirá financiar hasta el 95% del valor de compra de la primera vivienda
El Gobierno canario mantiene su apuesta por la vivienda. La última iniciativa puesta en marcha por el Ejecutivo canario, para intentar dar respuesta a la emergencia habitacional que sufre Canarias, es el Programa Hipoteca Joven-Mi Primera Vivienda, una propuesta cuyo objetivo es facilitar el acceso a la vivienda a la población joven del Archipiélago. Esta mañana el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de decreto que regulará el programa que estará en marcha antes de verano. Así lo anunció el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad Pablo Rodríguez, quien anunció que el texto se remite ahora al Consejo Consultivo y este tendrá un máximo de 30 días para emitir su dictamen. El siguiente pasó será volver al Consejo de Gobierno para ser aprobado definitivamente. "A partir de ahí se empiezan a firma adhesiones y convenios con las entidades financieras que ya nos han dicho que están interesadas", adelantó el consejero.
Las entidades financieras serán las encargadas de asumir la gestión directa de las solicitudes y la tramitación de las hipotecas. La iniciativa permitirá a jóvenes de entre 18 y 40 años acceder a financiación de hasta el 95% del valor de adquisición de su primera vivienda, superando así el límite habitual del 80% que suelen ofrecer las entidades financieras. "De esta forma eliminamos una de las principales barreras para poder adquirir una vivienda que es la capacidad de ahorro, la entrada para adquirirla", explicó Rodríguez, quien recordó que este instrumento ya se utilizó a principios de este siglo pero desapareció como consecuencia de la crisis financiera. "Era uno de los objetivos que nos habíamos marcado, recuperar una herramienta que tuvo un enorme éxito y que en los tiempos actuales estamos convencidos de que también va a ser muy relevante", insistió.
Requisitos
Además de los menores de 40 años, podrán beneficiarse las familias numerosas y monoparentales, sin límite de edad. Entre los requisitos para acceder al programa se encuentra tener residencia legal y continuada en Canarias durante los dos años previos a la solicitud, no ser titular de otra vivienda, salvo determinadas excepciones, y destinar el inmueble adquirido a residencia habitual y permanente durante un periodo mínimo de dos años.
Además, el límite de patrimonio neto de la persona solicitante, o de cada una de ella en caso de adquisición conjunta, no podrá superar los 150.000 euros. También influyen los ingresos. Las personas solicitantes no podrán superar cinco veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Y en caso de adquisición por dos personas solicitantes, sus ingresos conjuntos no podrán superar la suma del límite establecido para cada una de ellas. Esta cantidad se incrementará en 0,3 veces el IPREM por cada menos a cargo. En el caso de las familias monoparentales, el límite de ingresos anterior se incrementará en un 70%.
Las viviendas deberán estar ubicadas en Canarias y tener un precio máximo de adquisición de 250.000 euros, sin incluir impuestos ni gastos asociados. El programa incluirá tanto viviendas nuevas como usadas, libres o protegidas de promoción privada.
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