La ginecóloga Leticia Maya desmonta la maternidad perfecta: "Esto tenía que ser contado"

La ginecóloga Leticia Maya es consciente de que la maternidad real nunca se parece a las imágenes perfectas que circulan en las redes sociales. Hay cansancio, dudas, culpa, miedo y una transformación física y emocional que, según afirma, pocas veces se cuenta con honestidad. Precisamente, de la necesidad de visibilizar los episodios que muchas mujeres viven en silencio o con frustración ha nacido Mi agenda de embarazo, una obra que combina divulgación médica, acompañamiento emocional y memoria personal para recorrer el proceso de gestación, el parto y el posparto desde una mirada cercana y realista.

«Esto tenía que ser contado», asegura la autora, que empezó a escribir el libro en mayo del pasado año, a través de notas escritas en su móvil, durante las largas horas de lactancia de su primer hijo. Así, entre madrugadas en vela y cuidados constantes, aquellas reflexiones fueron cobrando forma poco a poco hasta poner el punto final el pasado enero, convertidas ya en una guía concebida para acompañar a las mujeres durante todo el proceso.

A lo largo de 208 páginas, Maya aborda desde las dudas más frecuentes tras un test de embarazo positivo hasta los cambios emocionales propios del posparto, los trámites administrativos que se deben realizar tras el nacimiento del bebé o la presión que muchas mujeres sienten por alcanzar una maternidad idealizada. Todo ello, acompañado de espacios para escribir recuerdos, emociones y vivencias personales, lo que convierte a la obra en una mezcla de guía médica y un diario íntimo.

Objetivos

Tal y como asegura la autora, uno de los principales objetivos del libro es desmontar la idea de la maternidad perfecta. «Ahora parece que todo tiene que hacerse perfecto en cada etapa, pero llega un momento en que muchas madres sienten que no pueden más», reflexiona. De hecho, en consulta, cada vez percibe más ansiedad derivada del exceso de información y de las expectativas irreales que se generan alrededor de la crianza. «Muchas veces se cuentan las cosas edulcoradas, y a lo mejor en ese momento las madres se sienten desconectadas de su bebé y no se sienten felices. Estas situaciones se tienen que manifestar y valorar, porque quizás sea el inicio de una depresión posparto», resalta.

Según indica la experta, cada vez son más las mujeres que llegan al embarazo después de largos procesos de búsqueda y tras haber probado diferentes tratamientos de fertilidad, lo que hace que vivan la gestación con una mayor carga de ansiedad e hipervigilancia. Además, la presión que ejerce la sociedad para que las mujeres sean madres en tiempo y forma ha hecho que crezca el temor a «llegar tarde», e incluso, a no poder cumplir su deseo. «Es un miedo que se encuentra muy extendido. A veces, se cumple, pero, afortunadamente, en la mayoría de los casos no», remarca la especialista.

La obra estará disponible el 18 de junio en todas las librerías y ya está en preventa

El libro reserva además un espacio para otras realidades que pocas veces aparecen en este tipo de publicaciones: los embarazos gemelares, las patologías gestacionales, las familias monoparentales o el duelo perinatal. «Hay historias muy duras que también necesitan ser nombradas y que a menudo se viven en silencio», señala la ginecóloga, que reconoce que su intención también ha sido dar visibilidad a las mujeres que atraviesan procesos complejos.

Uno de los elementos más personales de Mi agenda de embarazo son sus ilustraciones, que fueron elaboradas por la cirujana maxilofacial, y amiga de la autora, Mar San Segundo, mientras estaba embarazada de sus gemelas. «Todo está hecho de forma muy artesanal y con muchísimo mimo. Queríamos que las mujeres se sintieran acompañadas, entendidas y abrazadas», confiesa.

La obra, que estará disponible el próximo 18 de junio en todas librerías y Amazon, ya se encuentra en preventa. El proyecto, construido desde la experiencia personal de su autora, espera retratar una maternidad alejada de las idealizaciones, pero sin renunciar a la emoción que va de la mano del proceso.

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«Mi mayor deseo es que todas las mujeres que lean este libro se sientan arropadas y que sepan que lo que están viviendo nos ha pasado a muchas», concluye Leticia Maya.