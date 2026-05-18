El drag canario toma Madrid: Ptardeos! lleva a Chueca una romería de talento, humor y canariedad

Ptardeos! cambia Tenerife por Madrid, pero no pierde el acento. El proyecto de ocio y espectáculo drag nacido en Canarias dará el salto a la capital española el sábado 23 de mayo con Ptardeos! Hecho en Canarias, una cita que llevará a la sala La Mariqueen, en pleno barrio de Chueca, una muestra del talento, el humor y la identidad que han convertido este formato en uno de los planes más singulares de la escena insular.

La propuesta se celebrará de 20.00 a 00.00 horas en el número 10 de la calle Barbieri y reunirá a un elenco de artistas canarias en una velada pensada como algo más que una fiesta. La intención es clara: exportar a Madrid el espíritu de un proyecto que nació a mediados de 2024 en Recuerdos Café & Lounge, en El Sauzal, y que desde entonces ha encontrado su hueco mezclando cercanía, espectáculo en directo y un ambiente inclusivo.

Un tardeo con tacones, humor y escenario

Ptardeos! surgió como una fórmula distinta dentro del ocio LGTBIQA+ de Canarias. Frente al formato nocturno habitual de los clubes, el proyecto apostó desde sus inicios por el horario vespertino y por una experiencia más cercana, donde el público no solo asiste a un show, sino que participa de él.

Cada sábado, el formato ha ido incorporando partidas de bingo, karaoke, juegos, monólogos y actuaciones drag, con una dinámica en la que la espontaneidad y el contacto con el público tienen tanto peso como el propio número musical. Esa mezcla de cafetería, espectáculo y punto de encuentro ha permitido consolidar una comunidad fiel en Tenerife y ha convertido a Ptardeos! en una alternativa fresca dentro de la oferta cultural y de ocio de la isla.

Ahora, el proyecto da un paso fuera del archipiélago con una edición especial que coincide en el calendario con los días previos al Día de Canarias. No es casualidad. La cita madrileña quiere presentarse como una celebración de la “canariedrag”, una forma de reivindicar la identidad canaria a través de la música, la comedia, el vestuario, el desparpajo y el talento de sus artistas.

Chueca, punto de encuentro para la diáspora canaria

Madrid aparece como un destino natural para esta primera gran aventura fuera de Canarias. La capital no solo concentra públicos diversos y una intensa vida cultural, sino que Chueca sigue siendo uno de los espacios simbólicos de libertad, expresión y encuentro para la comunidad LGTBIQA+.

La elección de La Mariqueen como sede también responde a esa lógica. El local, situado en el corazón del barrio, se ha consolidado como un espacio vinculado al transformismo, el drag y la cultura queer madrileña. Allí, Ptardeos! buscará conectar tanto con nuevos públicos como con la diáspora canaria que vive en Madrid, apelando a esa mezcla de nostalgia y descubrimiento que suele activarse cuando la cultura de las islas viaja fuera.

La velada promete guiños directos al imaginario canario: referencias musicales, humor local, sabor a ron miel y una puesta en escena diseñada para que la capital se acerque, durante unas horas, al espíritu festivo del archipiélago.

Un elenco con nombres propios del drag canario

El desembarco en Madrid contará con un nutrido grupo de artistas de distintas islas. Entre ellas estará Dita Dubois, Miss Simpatía de la cuarta temporada de Drag Race España, junto a Martina Rey, Haydn Rey, Rihannika de los Nervios y Drag Nilo, ganador de la primera gala del Dragnaval chicharrero.

Uno de los grandes reclamos de la noche será la presencia de Drag La Tacones, flamante Reinona del Carnaval Internacional de Las Palmas de Gran Canaria 2026, que llevará a Madrid parte del espectáculo con el que conquistó el cetro en una de las galas drag más reconocidas del país.

La propuesta también incluirá referencias a artistas canarios como Ptazeta, Las K-Narias, Ni 0 St. Pedro y otros nombres vinculados a la cultura popular reciente de las islas, integrados en números musicales, sketches y momentos de interacción con el público.

Más que una fiesta puntual

El salto a Madrid no se plantea como un movimiento aislado. Ptardeos! aspira a posicionarse como una marca cultural emergente capaz de llevar el drag canario a otros territorios sin perder su esencia. La cita en Chueca funciona, por tanto, como escaparate y como declaración de intenciones.

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El proyecto ya había dado señales de ambición con su presencia en eventos relevantes del calendario insular, como el patrocinio de aspirantes a galas del Dragnaval de Santa Cruz de Tenerife o del Rey del Carnaval Internacional de Puerto de la Cruz. Ahora, con esta edición madrileña, busca ampliar su radio de acción y consolidar una red de encuentros en distintas ciudades.