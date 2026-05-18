EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

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Donald Trump asegura que su Administración va a lograr que el Gobierno cubano se acabe poniendo del lado de Washington: "Creo que le vamos a dar un vuelco"

Donald Trump.

Donald Trump. / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

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