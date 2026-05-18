Canarias califica de "noticia fake" el traspaso de aeropuertos anunciado por el Estado

La batalla competencial entre Canarias y el Estado volvió este lunes a generar un nuevo choque institucional cuando aún no se ha apagado por completo la crisis creada por el fondeo del crucero Hondius infectado por hantavirus. El Gobierno que preside Fernando Clavijo salió al paso del anuncio del Ministerio de Política Territorial, dirigido por Ángel Víctor Torres, que informó de la activación del procedimiento para traspasar al Archipiélago la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras de transporte que no tengan la calificación de interés general: "es una noticia fake", aseguró el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez.

El consejero elevó el tono tras la reunión del Consejo de Gobierno al recordar que esas competencias ya figuran en el ámbito autonómico desde la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018. A su juicio, el Ministerio no está ofreciendo una transferencia nueva, sino presentando como avance político algo que, en términos jurídicos, Canarias considera ya conquistado desde hace años.

"Los aeródromos, los que no son de interés general, ya son de Canarias desde 2018", remarcó antes de subrayar que la negociación pendiente se centra en dotar a la Comunidad Autónoma de recursos y en garantizar su participación en las infraestructuras de interés general.

El presidente Fernando Clavijo conversa con el consejero Pablo Rodríguez en una anterior reunión del Gobierno. / Europa Press

Desesperación por dar noticias

Rodríguez insistió, en referencia al también expresidente Torres, que "algunos parecen más desesperados en dar noticias que en gestionar las competencias que le corresponden a Canarias en el Estatuto de Autonomía”, lanzó Rodríguez.

La frase resume el tono de este nuevo conflicto, toda vez que Canarias no pide que le anuncien lo que ya es suyo, sino que exige que el Estado le entregue los medios para ejercerlo. El Ministerio, en cambio, presentó el movimiento como un primer paso dentro del desarrollo estatutario. En su nota oficial, Torres sostiene que trasladará al Gobierno canario una propuesta de traspaso tras recibir el aval del Ministerio de Transportes, al considerar que existe viabilidad jurídica y base competencial suficiente. También afirma que la solicitud partió del Ejecutivo canario en enero de 2026 y que las negociaciones siguen abiertas respecto a las infraestructuras de transporte calificadas de interés general.

Por tanto, para el Estado el procedimiento administrativo se activa ahora y para Canarias el Ministerio no solo llega tarde y, además, confunde el terreno: los puertos no considerados de interés general ya son gestionados desde hace décadas por la comunidad autónoma a través de Puertos Canarios.

Pasajeros en el área de salidas de un aeropuerto de Canarias. / María Pisaca

El faro de Orchilla

Por eso Rodríguez cuestionó abiertamente qué pretende transferir el departamento de Torres: "no sé que nos van a transferir si es el faro de Orchilla".

Este nuevo enfrentamiento muestra que el Ministerio intenta exhibir iniciativa en una materia sensible, ligada a la conectividad y la arquitectura institucional del Archipiélago cuando ese derecho ya está estatutariamente reconocido y, en cambio, obvia el asunto que reivindica el Archipiélago: la cogestión junto a la entidad semipública Aena de los aeropuertos canarios.

Sobre esa petición, y tras la reunión que hubo entre ambas administraciones, en la que el Gobierno de España se comprometió a enviar determinada información, "no ha llegado absolutamente nada y han salido ahora con esta ‘noticia fake’", concluyó Rodríguez.

La polémica y la crítica desde Canarias un componente añadido, pues el protagonista del anuncio ministerial es Torres, expresidente del Gobierno de Canarias, actual ministro y candidato a la Presidencia del Archipiélago en las elecciones de mayo de 2027.

Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias. / Miguel Barreto / Efe

Los "palos en la rueda" de Torres

Esa circunstancia agrava la lectura política del Ejecutivo autonómico, que interpreta la comunicación del ministro como una maniobra más preocupada por producir titulares que por cerrar expedientes pendientes.

Al respecto, el portavoz del Gobierno y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, aseguró en referencia a Torres que "nos estamos encontrando que parece que en lugar de colaborar en seguir avanzando, el ministro canario y secretario general del PSOE lo que hace es poner palos en la rueda en vez de velar por el desarrollo estatutario, porque de verdad, es que este pronunciamiento de hoy, intentando poner el foco como algo noticiable, es totalmente extemporáneo".