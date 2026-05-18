Canarias se adelanta al Estado con una ley pionera para el alumnado

Canarias será la primera comunidad española en contar con una ley específica que vele por la atención a la diversidad y el bienestar de su alumnado. El departamento que dirige Poli Suárez ha iniciado la elaboración de esta nueva norma, una decisión que pondrá a la región un paso por delante, incluso, del Estado. "Ni siquiera el Ministerio de Educación tiene una ley específica que hable de este asunto; así que Canarias, una vez más, va a ser pionera", destacó David Pablos, director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación del Gobierno de Canarias.

¿Pero qué asuntos se regularán dentro de esta nueva ley educativa canaria? ¿A qué se refieren los expertos de la Consejería de Educación cuando hablan de atención a la diversidad en el aula? "Esa es una pregunta, sin duda, muy interesante y cuya respuesta hay que destacar y matizar", subrayó el responsable educativo.

El objetivo de la futura ley

El objetivo es ofrecer un marco que reconozca las diferencias individuales de todos los estudiantes, no solo las de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales (NEAE), que también. La ley abordará esas necesidades específicas –algo "muy, muy, muy importante"– pero añade otros aspectos a tener en cuenta dentro del aula como la diversidad cultural, de género, afectivo-sexual o las capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje. Lo que se busca es adaptar el sistema educativo canario a cada realidad individual y fomentar el máximo nivel de éxito personal de cada alumno.

¿Qué es el éxito educativo?

Y cuando se habla de éxito, en el caso de la educación, hay que añadir muchos matices, insistió Pablos. "El éxito educativo no quiere decir que todo el mundo tenga que ser universitario con matrícula de honor. Se trata, ni más ni menos, que de potenciar a cada alumno para que alcance su máximo nivel y eso se puede traducir en terminar la Secundaria e incorporarse al sistema laboral o en cursar una formación profesional, un bachillerato o una carrera".

Educación ha iniciado ya la tramitación de este anteproyecto de ley, una normativa sustituirá el decreto vigente desde 2010. El proceso de elaboración ha incluido, hasta ahora, reuniones con más de 100 organizaciones, familias y colectivos profesionales para recoger aportaciones y lograr un texto consensuado que luego, en una fase posterior, volverá a someterse a consulta pública. "Queremos que sea una norma que incluya las sensibilidades de toda la comunidad educativa. Somos flexibles".

Afecta a miles de canarios

La Consejería se toma muy en serio la redacción de este documento ya que no sólo aborda diversos e importantes asuntos sino que afecta a un colectivo muy numeroso. La nueva ley influirá en los casi 300.000 los alumnos de las Islas y sus 300.000 familias, además de en la labor diaria de los 35.000 docentes de todo el Archipiélago. "Estamos hablando de todas las enseñanzas regladas en las Islas a excepción de la Universidad: desde Infantil a Primaria y Secundaria pasando por las enseñanzas en régimen especial, las deportivas, las artísticas, las escuelas de idiomas y demás", enumeró Pablos.

Cambios muy importantes

Entre los cambios más relevantes que propone la futura ley se encuentra la modificación del modelo de Aulas Enclave, esos espacios que hasta ahora han albergado a los alumnos con necesidades específicas de aprendizaje, asegurando que los estudiantes permanezcan en aulas ordinarias y reciban la atención personalizada necesaria sin segregación. "Esta no es una ley NEAE pero es cierto que tendrá mucho peso porque es un colectivo muy sensible al que hay que darle una mejor respuesta educativa". El objetivo es que estos estudiantes permanezcan en el sistema educativo ordinario "saliendo a una futura aula combinada para recibir la atención especializada con los recursos necesarios".

Además, se regulará la presencia de personal sanitario en centros de educación especial y la coordinación con otras consejerías, como Bienestar Social y Sanidad. También aborda asuntos esenciales como el uso responsable de la tecnología y su aplicación en las aulas.

Los plazos

El objetivo de Educación es que el primer borrador de esta nueva ley se exponga en julio para recibir las opiniones de toda la comunidad educativa. Esto siempre teniendo en cuenta que habrá aspectos que habrá que desarrollar de forma posterior en los decretos correspondientes. "Al final, pese a su complejidad, es algo tan sencillo de entender como que no podemos establecer un patrón único para mirar a nuestro alumnado. Todos ellos y ellas son maravillosos, diferentes, con diferentes cualidades y perspectivas de vida o trayectorias familiares. Hay que tener una mirada amable y que la administración de un paso adelante para que esas diferencias sean atendidas", concluyó Pablos.