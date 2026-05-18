Baleària toma el control de los activos de Armas Trasmediterránea en Canarias

La naviera Baleària ha tomado el control efectivo de los activos de Armas Trasmediterránea en el perímetro de Canarias, lo que incluye rutas insulares y las conexiones del archipiélago con la península, en una operación en la que el grupo resultante sumará 4.500 empleados y más de 50 barcos.

Tal y como ha informado este lunes la compañía en un comunicado, el volumen de tráfico conjunto se situará por encima de los ocho millones de pasajeros, 11 millones de metros lineales de carga y una facturación superior a los 1.000 millones de euros.

Baleària ha anunciado que invertirá 45 millones de euros en los próximos tres años en Canarias con el objetivo de elevar la calidad, la digitalización y el confort de la flota adquirida.

También ha explicado que mantendrá a toda la plantilla incorporada y que trabajará en estrecha colaboración con las instituciones, autoridades portuarias y el conjunto de los agentes sociales y económicos de las islas.

"La nueva Baleària está preparada para garantizar la eficiencia de toda la red de transporte marítimo nacional en todos sus territorios", ha señalado el presidente de la compañía, Adolfo Utor, quien ha destacado que "hablamos de una infraestructura esencial para la cohesión territorial con los archipiélagos de Canarias y Baleares, y con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de un puente clave para las relaciones políticas y comerciales con Marruecos y Argelia".

En el marco de la operación, Baleària ha creado la marca Baleària Canarias, bajo la que operará en el archipiélago, aunque durante un periodo transitorio convivirá con la de Armas Trasmediterránea.

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El acuerdo de adquisición se anunció en agosto y la operación global se ha estructurado en los perímetros geográficos de Canarias, ya ejecutado, y los del Estrecho y Alborán, de los que quedan pendientes de formalizarse trámites vinculados a ambas zonas.