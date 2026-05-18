Arehucas, el sabor de tres generaciones

En las fiestas, en los botellones, en las cenas familiares o incluso en un videoclip de Quevedo. Las botellas de Arehucas forman parte de la cultura de Canarias con una naturalidad casi tan reconocible como el propio acento de las Islas. La marca lleva más de 143 años ligada al Archipiélago. Nacida en 1884 como industria azucarera –vinculada a una tradición de cultivo de caña marcada también por los intercambios históricos con Latinoamérica– la fábrica fue transformándose hasta convertirse en la destilería de referencia que es hoy en Canarias.

Primero fue azúcar; después, ron. Y con el paso de las décadas, Arehucas acabó consolidándose como una de esas marcas que trascienden el producto para convertirse en símbolo compartido. «La realidad es que somos grandes porque los canarios lo han hecho grande, no por otra cosa», subraya el presidente de la destilería, Rafael Méndez. Su reflexión resume buena parte de la historia de la compañía, una empresa que ha crecido al calor de la fidelidad de varias generaciones. Pues, «no es común que los jóvenes consuman un producto que compraban sus padres y abuelos», explica.

Y es que la fábrica arrastra más de un siglo de trayectoria. El 9 de agosto de 1884 se inauguró en Arucas, Gran Canaria, La Fábrica de San Pedro, concebida inicialmente para la producción de azúcar y dedicada, en menor medida, a la elaboración de aguardientes de caña y ron. Aquel complejo industrial fue el germen de la actual Destilerías Arehucas. Eso sí, pese al paso del tiempo y a la modernización de las instalaciones, la esencia del proceso apenas ha cambiado en más de un siglo.

Lo que sí ha evolucionado en mayor medida es la forma de consumo. En sus inicios, el ron se distribuía principalmente a granel y la botella tenía un papel casi residual. Esa transición refleja no solo la evolución de la industria, sino también del propio mercado, que ha pasado a un consumo más estructurado y envasado. Pues bien, el sector está percibiendo una tendencia global hacia el menor consumo de alcohol. En este contexto, la estrategia de Arehucas pasa por anticiparse sin perder la esencia. Igual que en su día el mercado de bebidas refrescantes transitó hacia opciones light y, posteriormente, hacia productos «cero», todo apunta a que el sector del alcohol va camino a una mayor presencia de alternativas sin alcohol o de menor graduación. Méndez advierte de que «vendrán nuevas modas, y habrá que adaptarse».

Sin embargo, al menos por el momento, el impacto en la empresa es imperceptible. El mercado canario se mantiene estable, incluso maduro. Tanto es así que el crecimiento local es limitado y obliga a mirar hacia el exterior y fija nuevos objetivos como el de llevar el nombre de Arehucas alrededor del globo. Así, el mercado peninsular se ha convertido en uno de los principales objetivos estratégicos –entendido casi como una exportación por sus altos costes–, al que se suma Portugal dentro de su área de distribución. A nivel europeo, la presencia está especialmente consolidada en países como Suecia, Alemania u Holanda, y continúa creciendo en otros mercados como Francia, Italia o Reino Unido. Fuera de Europa, la empresa ha explorado destinos diversos, desde Estados Unidos hasta China o Perú, aunque en muchos casos se trata de implantaciones más puntuales o en desarrollo.

Compromiso social

Pero entre sus hitos también se encuentra el «compromiso con la sociedad canaria» el cual se articula a través de iniciativas sociales. Con esta responsabilidad nace la fundación Arehucas. A través de ella se impulsan proyectos de carácter social, educativo y sanitario. Entre ellos, destacan iniciativas como programas de acompañamiento y formación para personas mayores en la que jóvenes voluntarios les enseñan a desenvolverse en el uso de herramientas digitales, desde realizar compras online hasta operar en un cajero automático a los más veteranos.

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Asimismo, mantienen colaboraciones con el ámbito universitario y apoyan proyectos de investigación en áreas como la lucha contra el cánce. A esto se suman acciones de promoción cultural, como el respaldo a artistas canarios y la participación en iniciativas que fomentan la creatividad local. En definitiva, subraya Méndez, la meta es «devolver al canario por todo lo que nos ha dado».