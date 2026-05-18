Andrea Cheverri (fundadora de Aterciopelados) : "Escribo desde el cuerpo de una mujer hipersexualizada todo el tiempo"

La banda colombiana Aterciopelados puede presumir de haber marcado un antes y un después en el rock latino. Andrea Echeverri y Héctor Buitrago visitarán Tenerife el próximo mes de septiembre para formar parte del cartel de la nueva edición del Festival Boreal, que se celebra los días 18 y 19. Himnos como Bolero Falaz, Florecita Rockera o El Estuche forman parte de la historia musical de varias generaciones y llevan su firma. Con más de tres décadas de historia, acaban de lanzar Genes rebeldes y siguen demostrando que su música está más presente que nunca.

Empezaron como Delia y los Aminoácidos en la década de 1990. ¿Qué recuerdan de esa etapa inicial en Bogotá y cómo influyó en la identidad de Aterciopelados?

En aquellos tiempos teníamos un bar que se llamaba Barbarie en la zona más antigua de Bogotá y fue donde empezó todo. Comenzamos a componer y hacíamos covers de diferentes bandas. Aquella fue la semilla de Aterciopelados.

¿En qué momento sintieron que su sonido, esa mezcla de rock con raíces latinoamericanas, estaba definido?

Ni siquiera ahora está definido. Es algo que sigue fluyendo y cambiando. Está todo muy abierto y nos dejamos llevar por lo que nos ocurre en cada momento. Es algo que también tiene que ver con nuestros orígenes porque Héctor procedía de una banda de hardcore y era más rockero y fuerte, e incluso inventaba una mezcla entre salsa y punk. Mientras, yo venía de una familia más tradicional, que cantaban boleros y rancheras. Cada uno tenía su propia esencia y desde el primer disco mostramos esa intención de investigar y mezclar las especialidades de cada uno.

¿Cómo ha cambiado su forma de componer desde Con el corazón en la mano hasta los trabajos más recientes?

Hemos ido cambiando bastante. Creo que uno de los cambios más importantes es que yo venía del mundo del arte, mientras que Héctor sí procedía de la música y tenía mucha más experiencia. Es por eso que en el primer disco yo compuse muy poco pero desde entonces he ido componiendo cada vez más. Además, cada uno tiene su estudio casero y componemos nuestros propios temas por separado.

Su música fusiona rock con cumbia, bolero y otros ritmos tradicionales. ¿Cómo deciden qué elementos incorporar en cada disco?

Acerca de las fusiones con ritmos latinoamericanos o folclóricos, depende. Yo crecí oyendo esos ritmos, por lo que salen solos, aunque en la producción luego le damos un giro hacia algo más rock o electrónica, según la intención que tengamos. En el caso de Héctor, trabaja pistas en las que aparecen sonoridades rítmicas que tiene que ver con lo que queremos transmitir a través de nuestras letras, que en muchas ocasiones están cargadas de mensajes emotivos, que tienen que ver con nuestra conexión con el territorio. Desde que empezamos a componer todo fue surgiendo naturalmente porque procede de la música con la que hemos crecido y se han vuelto parte del sello de Aterciopelados.

¿Creen que la fusión que proponen fue clave para que el rock colombiano tuviera proyección internacional?

Creo que la fusión fue parte de todo un movimiento de rock latino, rock en español o rock mestizo. Fue algo muy orgánico y personal que cuadró en el momento adecuado porque fue entonces cuando el rock abrió sus puertas. Hasta entonces parecía un género más cerrado a otro tipo de influencias y precisamente por eso fue algo muy lindo para nosotros, porque fue como poner música a lo éramos. Somos mestizos, estamos cargados de influencias diferentes y por eso era importante para nosotros formar parte de algo mezclado, poderoso, importante e identitario.

¿Qué artistas o géneros siguen inspirándoles hoy en día?

Creo que estamos en un momento de renovación y que se está produciendo una nueva llegada de géneros y de músicos. Se está experimentando y se están adoptando otras rítmicas y otros géneros, incluso dentro del folclore y de lo latino. Creo que hay un nuevo acceso a otros tipos de música, lo que me parece muy saludable, y además hay artistas muy interesantes que están haciendo mezclas con música folclórica. Se nota que existen ganas de experimentar y ofrecer nuevos sonidos. Estamos en una época muy propicia para que lleguen nuevos géneros y refresquen la escena musical latinoamericana, incluso la mundial, y parece que ya dejamos atrás un momento más repetitivo y comercial. En cuanto a las letras, sabemos que muchos de los géneros urbanos, sobre todo, no aportan nada. Yo me encuentro más apegada a los géneros tradicionales, a los que me han acompañado en los últimos 20 años.

Muchas de sus canciones abordan temas como la injusticia social, el feminismo o el medioambiente. ¿Sienten alguna responsabilidad como artistas de transmitir ciertos mensajes?

Esos asuntos son como la columna vertebral de Aterciopelados, aunque también hablamos de amor, desamor, humor, alegría o baile. Nos gusta hablar sobre las crisis que existen y por eso también abordamos el medioambiente, el feminismo, la ancestralidad o lo antibélico. Todo eso son respuestas al mundo que nos tocó vivir. Yo, particularmente, escribo desde el cuerpo de una mujer cuando el cuerpo femenino es usado, estereotipado e hipersexualizado todo el tiempo. Creo que hay algo de responsabilidad y también es una respuesta honesta porque hay que hacer canciones de lo que a uno realmente le importa, sobre lo que siente y lo que está pasando.

En un contexto actual marcado por las redes sociales y los cambios culturales, ¿qué temas les parecen urgentes ahora?

En los últimos discos, por mi parte, las temáticas se enfocan principalmente en lo femenino y en la hipersexualización en la industria de la música. Es un tema muy complicado y que se toca en varias canciones de nuestro último álbum, Genes rebeldes. Por el lado de Héctor, la canción de Rebeldes habla de lo alternativo, lo independiente, de tener criterio en una época, precisamente, en la que estamos recibiendo mucha información y ruido. Hablamos también de la necesidad de enfocarnos en la comunidad, en el amor, en las personas que tenemos al lado en estos momentos de transición y corrupción. Rompan todo también es una canción inspirada en la rebeldía del rock. Así que el disco es toda una crítica del mundo.

Héctor Buitrago y Andrea Echeverri son los miembros fundadores de Aterciopelados. / Cérsar Calderón

¿Cómo es su relación actual con su repertorio clásico en directo?

El repertorio clásico es importante. Cuando componemos nuevas canciones, estamos muy comprometidos con ellas, pero hay una parte del público muy nostálgica. Precisamente ahora estamos celebrando 30 años de La pipa de la paz y nos gusta alternar ciclos entre las cosas más clásicas y los discos nuevos. Estamos muy felices de contar con canciones importantes que la gente recuerda.

En Genes rebeldes siguen explorando nuevas sonoridades y temáticas. ¿Qué buscan expresar en esta etapa?

Habla de que, después de tantos años, seguimos siendo rebeldes, estamos contra el sistema y somos críticos. Particularmente, este disco también lo escribí desde el cuerpo de una mujer que está en el show business pero desde el humor; me burlo de mí misma. Critico la hipersexualidad y el estereotipo.

¿Con qué mentalidad les gustaría que el público acudiera a su concierto en Tenerife el próximo mes de septiembre?

Acudir a un concierto ofrece la posibilidad de conectarse con la música, con los mensajes, disfrutar y olvidarse por un momento de todas las preocupaciones. Cuando se trata de canciones antiguas, tienen la capacidad de hacer viajar a otra época. En cualquier caso, nuestros temas tienen la capacidad de conectar mucho con la gente y con lo que está pasando ahora mismo. Ante todo, lo que queremos es que la gente disfrute de la música con una mentalidad abierta.