El Parlamento reconoce la trayectoria del neurocirujano palmero Jesús Martín-Fernández, un referente "internacional"
El neurocirujano palmero destaca por su trabajo pionero en cirugía cerebral despierta y el estudio de las emociones
Europa Press
La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, ha recibido esta semana al neurocirujano Jesús Martín-Fernández, un joven palmero que representa "el talento canario" que se debe "aplaudir".
Nacido en Santa Cruz de La Palma, Jesús Martín-Fernández se ha convertido, a una edad muy temprana, en un referente internacional en el ámbito de la neurocirugía y la neurociencia cognitiva.
Destaca, especialmente, su trabajo pionero en cirugía cerebral despierta y en el estudio de las emociones y las funciones cognitivas durante las intervenciones quirúrgicas.
"Recibir este reconocimiento, además, en el mes de Canarias, es un empuje para mí", ha expresado el doctor Martín-Fernández.
Formado en la Universidad de La Laguna y especializado en Neurocirugía en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, ha participado en procedimientos e investigaciones de relevancia internacional, siendo invitado a operar y compartir su trabajo en distintos países. Actualmente, ha convertido a La Candelaria en un centro de referencia mundial de cirugía despierta.
Durante el encuentro, la presidenta ha reconocido su trayectoria, su vocación científica y su contribución al "prestigio" del talento canario fuera de nuestras islas, destacando además "el valor del conocimiento, la investigación y la excelencia profesional" como elementos "fundamentales" para el futuro de Canarias.
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