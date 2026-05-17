Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeVisita del papa a TenerifeRodaje de una película internacional en TenerifeEdad de jubilación anticipadaNuevo hotel en TenerifeApp para el taxi en Santa CruzAgresión a un equipo tinerfeño
instagramlinkedin

El Parlamento reconoce la trayectoria del neurocirujano palmero Jesús Martín-Fernández, un referente "internacional"

El neurocirujano palmero destaca por su trabajo pionero en cirugía cerebral despierta y el estudio de las emociones

Astrid Pérez recibe al neurocirujano palmero Jesús Martín-Fernández

Astrid Pérez recibe al neurocirujano palmero Jesús Martín-Fernández / E. D. / L. P.

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, ha recibido esta semana al neurocirujano Jesús Martín-Fernández, un joven palmero que representa "el talento canario" que se debe "aplaudir".

Nacido en Santa Cruz de La Palma, Jesús Martín-Fernández se ha convertido, a una edad muy temprana, en un referente internacional en el ámbito de la neurocirugía y la neurociencia cognitiva.

Destaca, especialmente, su trabajo pionero en cirugía cerebral despierta y en el estudio de las emociones y las funciones cognitivas durante las intervenciones quirúrgicas.

"Recibir este reconocimiento, además, en el mes de Canarias, es un empuje para mí", ha expresado el doctor Martín-Fernández.

Formado en la Universidad de La Laguna y especializado en Neurocirugía en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, ha participado en procedimientos e investigaciones de relevancia internacional, siendo invitado a operar y compartir su trabajo en distintos países. Actualmente, ha convertido a La Candelaria en un centro de referencia mundial de cirugía despierta.

Noticias relacionadas y más

Durante el encuentro, la presidenta ha reconocido su trayectoria, su vocación científica y su contribución al "prestigio" del talento canario fuera de nuestras islas, destacando además "el valor del conocimiento, la investigación y la excelencia profesional" como elementos "fundamentales" para el futuro de Canarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un psiquiatra del operativo del Hondius baja sin mascarilla y con el EPI en la mano de una guagua de la UME en Tenerife
  2. Señal en directo | El Puerto de Granadilla espera el desembarco del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus
  3. El Estado arrebata las competencias a Canarias e impone el fondeo del crucero del hantavirus 'MV Hondius' en Tenerife
  4. Canarias, el lugar al que no viajar este año según una revista americana
  5. Arranca la evacuación del 'MV Hondius' en Tenerife: todo listo para que los españoles salgan del crucero afectado por un brote de hantavirus
  6. Evacuación del crucero con hantavirus 'MV Hondius' en Tenerife: los españoles, a pie de pista del aeropuerto
  7. La lucha de la tinerfeña Yurena para recuperar la paz tras sufrir malos tratos a manos de su expareja: 'En comisaría no me querían recoger la denuncia
  8. Jezabel Curbelo, la matemática realejera que se ha convertido en una referente nacional: 'Las mates van más allá del cálculo, son muy creativas

El Parlamento reconoce la trayectoria del neurocirujano palmero Jesús Martín-Fernández, un referente "internacional"

El Parlamento reconoce la trayectoria del neurocirujano palmero Jesús Martín-Fernández, un referente "internacional"

Satocan busca “buena gente” para formar el equipo de su nuevo hotel: The Salmar

Satocan busca “buena gente” para formar el equipo de su nuevo hotel: The Salmar

La música en La Laguna a través de David Ramos Martel: una vida dedicada a la enseñanza y la cultura

La música en La Laguna a través de David Ramos Martel: una vida dedicada a la enseñanza y la cultura

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Freno a la inversión para pagar más nóminas y cuadrar gastos e ingresos en Canarias

Freno a la inversión para pagar más nóminas y cuadrar gastos e ingresos en Canarias

¿Cómo funciona el grado III+ de dependencia en Canarias?: hasta 9.000 euros mensuales para pacientes con ELA y otras enfermedades graves

¿Cómo funciona el grado III+ de dependencia en Canarias?: hasta 9.000 euros mensuales para pacientes con ELA y otras enfermedades graves

Fernando Clavijo: "Para Pedro Sánchez España es un Estado federal, salvo Canarias"

Fernando Clavijo: "Para Pedro Sánchez España es un Estado federal, salvo Canarias"

Autodefensa feminista en Gran Canaria: más allá de la fuerza física, la seguridad interior

Autodefensa feminista en Gran Canaria: más allá de la fuerza física, la seguridad interior
Tracking Pixel Contents