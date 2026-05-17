Freno a la inversión para pagar más nóminas y cuadrar gastos e ingresos en Canarias

La contención del gasto público será la línea predominante en los próximos años para la elaboración de las cuentas autonómicas. La principal directriz de la que parte la Consejería de Hacienda es la del equilibrio presupuestario debido a que a día de hoy no están definidos los objetivos de estabilidad y la senda del déficit del Estado, indicadores por los que se guían las comunidades autónomas para concretar los gastos. De hecho, en el plan presupuestario a medio plazo de la Comunidad Autónoma, publicado en el BOC, no se descartan posibles ajustes para garantizar el equilibrio: «En determinados créditos del estado de gastos ha sido necesario ajustar la dotación inicial del ejercicio 2026, con la finalidad de garantizar el equilibrio presupuestario en cada uno de los ejercicios incluidos en el plan presupuestario, en función de la estimación de ingresos efectuada para cada anualidad».

En la previsión de ingresos se prevé una moderación en la recaudación de los impuestos indirectos, liderados por el IGIC. La previsión al cierre de este año es que los ingresos alcancen los 2.416 millones de euros, mientras que en las estimaciones iniciales del periodo 2027-2029 se prevé una ligera bajada que ronda los 2.300 millones. En lo que sí hay un comportamiento al alza es en la recaudación de los impuestos directos, hasta alcanzar los 2.835 millones en 2029.

Los gastos prioritarios se centran en mantener los fondos que financian el sistema del bienestar y la prestación de los servicios públicos esenciales. El capítulo de personal sigue siendo el más abultado y seguirá creciendo como consecuencia del reciente acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos con representación nacional, que se extiende entre los años 2025 y 2028, y que supone una subida progresiva de las retribuciones de los empleados públicos que las comunidades autónomas tienen que trasladar a sus presupuestos. Según las previsiones, de los 5.146 millones de euros del Capítulo I de este año, en 2029 se estima alcanzar los 5.590 millones de euros.

El capítulo II referido a los gastos corrientes se mantienen en cifras similares con cuantías aproximadas a los 2.000 millones de euros, mientras que las transferencias corrientes rondan los 3.500 millones de euros anuales.

En esta línea de contener el gasto público hay una moderación de los gastos de capital, es decir, de las inversiones reales y las transferencias de capital. En el presupuesto inicial de 2026 se han dibujado poco más de 1.000 millones de euros en el capítulo VI que, en la previsión de cierre, se quedan en unos 800 millones. El gasto inversor prácticamente se congela en los próximos años, de tal forma que el inicial previsto es de 802, 780 y 764 millones de euros en los años 2027, 2028 y 2029, respectivamente.

Las transferencias de capital del capítulo VII, los fondos que se traspasan a otras administraciones para que los inviertan, sí tienen una caída más significativa, de los 1.182 millones de este año a los 651 millones recogidos en las previsiones para dentro de tres años.

En el cómputo global de los presupuestos autonómicos hay una congelación de las cuentas en torno a los 12.600 millones de euros en los gastos no financieros, prácticamente las mismas cifras en los próximos tres años.

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En la tesis del equilibrio que domina el plan presupuestario a medio plazo, la Consejería de Hacienda plantea un escenario en el que mantienen al alza las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica -en torno a los 7.400 millones de euros- ante la previsión de que la aprobación del nuevo modelo no saldrá en esta legislatura debido a la inestabilidad en el Estado.