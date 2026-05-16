Buena parte del corpus fraseológico y del refranero popular canario tiene origen o se inspira en elementos materiales de la cultura rural, en escenas de la vida cotidiana y en la propia actividad agropecuaria que se desarrolla en el campo. Ejemplos de ello son los refranes meteorológicos (o las cabañuelas), como el que dice: «cuando se ve Fuerteventura, agua segura», y aquellos que hacen referencia al calendario agrícola (v.gr., «en septiembre, el que quiera pan que siembre»), a fenómenos astronómicos («la luna de octubre siete lunas cubre») o a los meses del año («en mayo, se llena el payo») y que tienen una función pedagógica auxiliar a las actividades propias del mundo rural, y fundamentalmente la agricultura.

«En mayo, se llena el payo» es un refrán que viene a recordarnos que en el quinto mes del año se recoge la cosecha de cereales. Tradicionalmente en el mes de mayo comienza la recolección del cereal que llaman de invierno (trigo y cebada) porque es el que se siembra en otoño/invierno y se siega entre finales de primavera e inicios del verano, en los meses de mayo y junio. La voz cereal (del lat. cerealis) deriva de Ceres, en la mitología romana, diosa de la agricultura, de las tierras, de las cosechas y de la fertilidad. Ceres viene representada a menudo con un arado para labrar la tierra, un arbusto que comienza a retoñar y empuñando una azada; surge así como divinidad portadora de la abundancia y dadora de la fertilidad de la tierra. El cereal (trigo, cebada o millo) se presenta como símbolo arquetípico de la abundancia y se incorpora al imaginario insular asociado a la idea de «hartazgo», «saciedad», lo que se traslada al idiolecto rural como: «llenar el payo».

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«Payo» es un portuguesismo presente en el español de Canarias (del portugués paio: carne de cerdo embutida en su tripa) con el significado de ‘estómago del cerdo y, por extensión, el de otros animales y el de las personas’, así lo recoge el Diccionario Básico de Canarismos de la ACL (y en parecidos términos el DHECan). [Guerra en su Contribución registra la voz payo como el nombre que el labrador isleño da a la panza o primera de las cuatro partes en las que se divide el estómago de los rumiantes]. La locución «llenar el payo» tiene el sentido, pues, de ‘llenar la tripa’. Otras variantes del mismo refrán son: «En mayo, la gallina harta/llena el payo» o esta otra que dice: «en mayo, le crece a la vieja el payo». Lo que quiere decir que el mes de mayo suele ser un mes de recogida de la cosecha de grano poniendo fin a la escasez de los meses precedentes (como lo confirma este otro refrán: «en abril, hambre a morir», que indica que en este mes están los cereales espigados, pero no están listos para segar) lo que permite saciar (‘jartarse’, ‘matar el hambre’) tanto a las personas como los animales de corral, por eso se dice de manera genérica que «en mayo, se llena el payo», y ya se sabe que a «barriguita llena, corazón contento»... Quizás por eso se dice también que «en mayo, canta el gallo».