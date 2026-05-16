Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ampliación de la jubilación anticipada a los 61 o 63 añosPasarela de Padre AnchietaRevolución en la curia de la Diócesis de TenerifeTiempo en TenerifeDerribo del Charco de La ArenaCD Tenerife - PontevedraAgenda del fin de semana
instagramlinkedin

Canarismos

En mayo, se llena el payo

Máquina cosechadora en un campo cultivado de arroz.

Máquina cosechadora en un campo cultivado de arroz. / EL PERIÓDICO

Luis Rivero

Buena parte del corpus fraseológico y del refranero popular canario tiene origen o se inspira en elementos materiales de la cultura rural, en escenas de la vida cotidiana y en la propia actividad agropecuaria que se desarrolla en el campo. Ejemplos de ello son los refranes meteorológicos (o las cabañuelas), como el que dice: «cuando se ve Fuerteventura, agua segura», y aquellos que hacen referencia al calendario agrícola (v.gr., «en septiembre, el que quiera pan que siembre»), a fenómenos astronómicos («la luna de octubre siete lunas cubre») o a los meses del año («en mayo, se llena el payo») y que tienen una función pedagógica auxiliar a las actividades propias del mundo rural, y fundamentalmente la agricultura.

«En mayo, se llena el payo» es un refrán que viene a recordarnos que en el quinto mes del año se recoge la cosecha de cereales. Tradicionalmente en el mes de mayo comienza la recolección del cereal que llaman de invierno (trigo y cebada) porque es el que se siembra en otoño/invierno y se siega entre finales de primavera e inicios del verano, en los meses de mayo y junio. La voz cereal (del lat. cerealis) deriva de Ceres, en la mitología romana, diosa de la agricultura, de las tierras, de las cosechas y de la fertilidad. Ceres viene representada a menudo con un arado para labrar la tierra, un arbusto que comienza a retoñar y empuñando una azada; surge así como divinidad portadora de la abundancia y dadora de la fertilidad de la tierra. El cereal (trigo, cebada o millo) se presenta como símbolo arquetípico de la abundancia y se incorpora al imaginario insular asociado a la idea de «hartazgo», «saciedad», lo que se traslada al idiolecto rural como: «llenar el payo».

Noticias relacionadas

«Payo» es un portuguesismo presente en el español de Canarias (del portugués paio: carne de cerdo embutida en su tripa) con el significado de ‘estómago del cerdo y, por extensión, el de otros animales y el de las personas’, así lo recoge el Diccionario Básico de Canarismos de la ACL (y en parecidos términos el DHECan). [Guerra en su Contribución registra la voz payo como el nombre que el labrador isleño da a la panza o primera de las cuatro partes en las que se divide el estómago de los rumiantes]. La locución «llenar el payo» tiene el sentido, pues, de ‘llenar la tripa’. Otras variantes del mismo refrán son: «En mayo, la gallina harta/llena el payo» o esta otra que dice: «en mayo, le crece a la vieja el payo». Lo que quiere decir que el mes de mayo suele ser un mes de recogida de la cosecha de grano poniendo fin a la escasez de los meses precedentes (como lo confirma este otro refrán: «en abril, hambre a morir», que indica que en este mes están los cereales espigados, pero no están listos para segar) lo que permite saciar (‘jartarse’, ‘matar el hambre’) tanto a las personas como los animales de corral, por eso se dice de manera genérica que «en mayo, se llena el payo», y ya se sabe que a «barriguita llena, corazón contento»... Quizás por eso se dice también que «en mayo, canta el gallo».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un psiquiatra del operativo del Hondius baja sin mascarilla y con el EPI en la mano de una guagua de la UME en Tenerife
  2. Señal en directo | El Puerto de Granadilla espera el desembarco del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus
  3. El Estado arrebata las competencias a Canarias e impone el fondeo del crucero del hantavirus 'MV Hondius' en Tenerife
  4. Arranca la evacuación del 'MV Hondius' en Tenerife: todo listo para que los españoles salgan del crucero afectado por un brote de hantavirus
  5. Evacuación del crucero con hantavirus 'MV Hondius' en Tenerife: los españoles, a pie de pista del aeropuerto
  6. Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, sobre la llegada del 'MV Hondius' afectado por hantavirus: 'Estamos todos coordinados para que el barco esté aquí lo menos posible, entre 24 y 36 horas
  7. La lucha de la tinerfeña Yurena para recuperar la paz tras sufrir malos tratos a manos de su expareja: 'En comisaría no me querían recoger la denuncia
  8. Jezabel Curbelo, la matemática realejera que se ha convertido en una referente nacional: 'Las mates van más allá del cálculo, son muy creativas

Anduril y la Trampa de Tucídides

Anduril y la Trampa de Tucídides

Humberto Carreras, oftalmólogo canario reconocido entre los mejores de España: "En los próximos 20 años se va a multiplicar el número de personas miopes"

Julieta Venegas: «La escritura es mucho más reveladora que las canciones»

Julieta Venegas: «La escritura es mucho más reveladora que las canciones»

En mayo, se llena el payo

En mayo, se llena el payo

La diferencia del Choni Mix

La diferencia del Choni Mix

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

'Iván & Hadoum': la historia de amor trans que triunfa en la Berlinale y el Festival de Málaga llega a Tenerife

'Iván & Hadoum': la historia de amor trans que triunfa en la Berlinale y el Festival de Málaga llega a Tenerife

La reduflación también llega al mar: las lapas canarias se encogen por la sobreexplotación

La reduflación también llega al mar: las lapas canarias se encogen por la sobreexplotación
Tracking Pixel Contents