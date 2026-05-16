EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Venezuela acuerda trabajar con el Banco Mundial para definir cooperación técnica El Gobierno de Venezuela informó este viernes que acordó trabajar con el Banco Mundial para definir áreas de cooperación técnica, luego de recibir en Caracas la visita de una delegación que estuvo encabezada por la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del organismo multilateral, Susana Cordeiro Guerra. "El Gobierno de Venezuela y el Banco Mundial (...) acordaron continuar trabajando conjuntamente para definir las áreas concretas de colaboración técnica, en beneficio del desarrollo económico y social del pueblo venezolano", dijo un comunicado de la Administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien recibió personalmente a la delegación del organismo en el Palacio presidencial de Miraflores.

La ONU alerta de que los apagones en Cuba han agravado la crisis sanitaria y paralizado miles de operaciones Los continuos apagones y la escasez de combustible en Cuba están agravando la crisis del sistema sanitario, con hospitales obligados a suspender cirugías, limitar servicios esenciales y hacer frente a una creciente falta de medicamentos y material médico, según han advertido este viernes responsables de Naciones Unidas. Representantes de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han señalado, tras una visita de tres días a la isla, que las carencias de electricidad y suministros están afectando de forma severa a la atención de urgencias, los bancos de sangre, los laboratorios y los programas de vacunación y salud materno-infantil.

Trump está seguro de que puede "dar un vuelco" a Cuba El presidente de EEUU, Donald Trump, se mostró convencido este viernes de que su Administración va a lograr que el Gobierno cubano se acabe poniendo del lado de Washington en un momento en el que se mantiene la campaña de presión estadounidense sobre la isla. Al ser preguntado por el periodista Bret Baier en una entrevista con Fox News sobre si Cuba va a ponerse del lado de EEUU y no del de China, Trump respondió: "Creo que le vamos a dar un vuelco". El mandatario elogió el papel del secretario de Estado, Marco Rubio, al ser consultado sobre las acciones de su Administración sobre la isla.

Rusia confirma contactos con Cuba ante "una situación verdaderamente difícil" en la isla por el bloqueo de EEUU Las autoridades de Rusia han confirmado este viernes contactos con el Gobierno de Cuba para abordar "una situación verdaderamente difícil" en la isla a causa de los continuos apagones debido a la falta de combustible por el endurecimiento del bloqueo estadounidense desde principios de año. "Mantenemos contacto con la cúpula cubana, que son nuestros amigos", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa. "La situación es verdaderamente difícil. Eso es todo lo que puedo decir", ha apostillado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

EEUU sopesa una acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro Estados Unidos sopesa una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria 'Brothers to the Rescue' en 1996, según fuentes citadas por la cadena CBS. De acuerdo con la cadena, la acusación debe ser autorizada por un gran jurado y se centraría en el incidente ocurrido hace casi tres décadas en el que murieron cuatro personas cuando aeronaves de la organización fueron derribadas por fuerzas cubanas en aguas internacionales. El caso, según las fuentes citadas por la televisora, forma parte de un renovado esfuerzo de la Administración, del presidente, Donald Trump, por incrementar la presión sobre el Gobierno de Cuba, en paralelo a otras medidas diplomáticas y económicas destinadas a forzar cambios políticos en la isla.

Abel Gilbert El jefe de la CIA aterriza en Cuba para transmitir a sus autoridades un mensaje de Trump El director de la CIA, John Ratcliffe, aterrizó en La Habana este jueves. Nada menos que pocas horas después de que el Gobierno cubano reconociera que no queda una gota del combustible ruso que se descargó en el puerto de Matanzas en abril. Antes de que Ratcliffe tocara suelo de la capital de la mayor de las Antillas, en algunos barrios habían sonado las cacerolas, el ruido del malestar por lo prolongados apagones que las autoridades atribuyen al "cerco energético" dispuesto por Washington en enero pasado para profundizar la asfixia de una economía en ruinas. Lee la noticia completa.

Cuba se abre a valorar ayuda humanitaria de EEUU El Gobierno cubano ha afirmado este jueves que está dispuesto a "escuchar" la oferta de ayuda humanitaria anunciada por Washington, valorada en 100 millones de dólares (poco más de 85 millones de euros), si bien ha instado a la Administración Trump a abstenerse de "maniobras políticas" en medio de la crisis de desabastecimiento energético en la isla caribeña por el bloqueo estadounidense. "Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría. Esperamos que sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio", ha señalado el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en un mensaje en redes sociales.

Cuba confirma que no queda "absolutamente nada" de diésel y fuel oil en la isla por el bloqueo de EEUU Las autoridades de Cuba han confirmado que no queda "absolutamente nada" de diésel y fuel oil y han resaltado que la condición es "crítica" a causa del impacto del endurecimiento por parte del bloqueo de Estados Unidos a la isla desde principios de este año. "No tenemos absolutamente nada de fuel, no tenemos absolutamente de diésel", ha dicho el ministro de Energía y Minas cubano, Vicente de la O Levy. "Lo único que tenemos es gas de nuestros pozos, que sí ha crecido la producción, y el crudo nacional, que sí viene creciendo la producción", ha sostenido en una entrevista con medios cubanos y retransmitida por la Presidencia de Cuba en redes sociales.

Abel Gilbert El Gobierno cubano reconoce que la situación energética es "particularmente tensa" La crisis energética no da tregua en Cuba. La Habana experimentó en la noche del miércoles otro apagón. En las redes sociales se reportaron protestas en distintos barrios de la capital. El malestar se había expresado en la semana en medio de consignas que en otros tiempos habrían sido imposible de gritar como "corriente y comida" e, inclusive, "abajo el Gobierno". El presidente Miguel Díaz-Canel había reconocido este mismo miércoles que "la situación del Sistema Electro energético Nacional es particularmente tensa". Y todo puede empeorar según la propia proyección del mandatario. El martes pasado, un 65% del territorio estuvo en penumbras. Lee la noticia completa.