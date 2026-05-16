La diferencia del Choni Mix

Edición especial de Danza en breve este miércoles 20 de mayo con el Choni Mix. LAV-C plantea una cita cargadisima de talento diferente canario donde la mujer y las disidencias tienen el protagonismo. Presenta la artista Nathy de la Cruz y en el escenario se mezclarán Nif.A, Cristina Mahelo, Kinewa, Kali Ninmah y Sara Iballa. La cita, que arranca a las 19:00 horas en la sala de cámara del teatro Leal de La Laguna, se adereza con las sesiones de Perra Beata y Dadi Damas. Las entradas están en Tickety. Le preguntamos a las artistas participantes por su aportación al Choni Mix y por el momento actual de sus carreras.

Cristina Mahelo

En su proyecto global de remirada sobre Canarias, Cristina también está ilusionada con la conexión colectiva: «En este rebumbio de artistas canarias me siento muy cómoda en llevar un trocito de quién soy, de mi proyecto actual encapsulado, jugando siempre con la interacción e improvisación con el público, intercalando algunos temas de mi propuesta musical En tiempos de magua». Además, tiene mucho por delante Cristina: «Hay cosas interesantes este verano como participar en el festival Tropicalia junto a Lajalada en escena, y diversos conciertos entre islas, con confirmaciones en La Palma, Tenerife y Gran Canaria que saldrán anunciadas próximamente, así como la salida de nuevos proyectos en los que estamos trabajando para llevar al directo muy pronto».

Kali Nimah

También rapera, destaca la colaboración con sus compañeras del Colectivo 7.70 en esta cita. «Para mí lo importante y especial de este show es que Sara Ibala y yo vamos a estar compartiendo el espacio en un show conjunto, y esto es algo que, aparte de crear un potaje artístico riquísimo, es precioso y un recuerdo hermoso para cuando seamos viejitas». Está metida en varias cosas Kali. «Ahora mismo me encuentro inmersa en dos proyectos importantes para mí de los que no quiero desvelar mucho aún, pero sin duda con ambos estoy aprendiendo muchísimo y estoy saboreando el proceso de creación».

Kinewa

La rapera de la identidad oculta. También con ilusión por la mezcla del miércoles que viene: «Es un concierto con muchas jefazas, estoy bastante motivada con la juntada de mujeres potentes canarias, va a ser un bolo muy variado, entonces cada una tendrá unos 10-15 minutos y tengo preparados temitas cañeros, perreables, show con bailarinas, dispuesta a darlo todo». Hay mucha expectación por el nuevo material de Kinewa pero los conciertos dominan su agenda: «Estoy que no paro con conciertos, sobre todo invitaciones muy interesantes para participar en escenarios con gente maravillosa. Y dándole caña al álbum que llevo prometiendo desde hace tiempo ya, va a ser un disco grande, con muchas de las canciones que canto en directo que aún no están en plataformas, reivindicativo, bailable, con un remix de géneros variados, y nada, sin parar como siempre».

Ninf.A

Artistaza completa super 360 desde Gran Canaria que pone la fuerza en la reunión: «Creo que lo más especial de la jornada es el propio encuentro y coloquio entre nosotras, sin guiones. Creo que es necesario recordar la persona que hay detrás del proyecto/producto o sonido. Muchas veces olvidamos presentar esa humanidad dentro del sistema de trabajo y más en una industria tan polarizada y gentrificada como es la musical». Ninf.A describe su momento artístico actual: «Pues un poco en esa línea de humanidad, mi proyecto se encuentra en su punto más orgánico, más humano. Me siento en sintonía con mi personaje artístico ya que cada vez se parece más a quién está detrás».

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Sara Ibala

Con su visión global y amplia, va dando pasos en una creación que la lleva hasta el Choni Mix. «Especial siempre va a ser compartir tarima con mi superKali Ninmah, es un placer poder nutrirme y crecer con ella, tanto profesional como personalmente. Además ambas formamos parte del colectivo 7.70 (del que habrá pronto más información). También será especial para mí cantar una canción que aún no ha salido a la luz y que me hace mucha ilusión compartir». Todo ello lleva hasta lo que que tiene entre manos, su esperado primer disco largo: «Ahora mismo estoy a puntito de sacar mi primer trabajo discográfico; disfrutando de éste y del presente pero maquinando el siguiente proyecto con muchas ganas y corazón».