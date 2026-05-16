La historia de morriña y solidaridad de Casa Galicia, reconocida con la Medalla de Oro de Canarias en su 75 aniversario

Los gallegos emigrados en Las Palmas de Gran Canaria tienen desde hace 75 años un pequeño hogar que los acerca a su tierra lejana. Casa Galicia, concebida como un espacio de reunión para compartir anhelos y promover la cultura gallega, también ha servido a lo largo de las décadas para estrechar la unión con el Archipiélago canario. Por eso allí, aparte de morriña, también se habla de magua. Su carácter social y solidario es uno de los sellos distintivos que la han hecho merecedora de la Medalla de Oro de Canarias, un galardón que recibirá este 30 de mayo en honor a su historia pasada y su proyección a futuro.

Casa Galicia nació en mayo de 1951 gracias a la iniciativa de sus 310 socios fundadores, fruto de la gran presencia gallega en el Archipiélago. Así está recogido en el preámbulo del primer libro de actas de las Asambleas Generales: "Éramos ya tantos los gallegos que en este lejano confín nos encontrábamos, que se hacía necesario crear un hogar donde poder compartir esa morriña que a todos nos afecta sobremanera".

Una tradición anclada en la solidaridad

Lejos de anclarse en la nostalgia, decidieron que este espacio también debía enfocarse en tender puentes con el pueblo canario y cultivar la solidaridad mutua. No en vano, una de sus acciones más conocidas y representativas es la recogida de juguetes para niñas y niños con escasos recursos, que realizan anualmente, con motivo de la cabalgata de los Reyes Magos.

Esta tradición en la capital grancanaria tiene su origen en 1951, con una Casa Galicia apenas recién nacida. Por aquel entonces, la entidad todavía contaba con pocos medios, pero decidió celebrar los Reyes llevando juguetes y dulces a los niños y niñas del Asilo de San José. Aquella iniciativa fue un gesto de agradecimiento hacia las monjas que gestionaban el centro, ya que acogieron a una mujer gallega recién llegada desde Argentina. Embarazada, separada de su familia y sin apenas equipaje, Casa Galicia se movilizó para ayudarla hasta que pudo reencontrarse con su hija y su marido.

A raíz de ello, Casa Galicia organizó un primer acto sencillo con Reyes Magos, unos pocos vehículos y regalos para los niños del asilo. La cita se fue repitiendo año tras año, cada vez con más recursos, gestando la tradición de una cabalgata que ha recorrido la ciudad todos los años desde entonces. Hoy en día continúan organizando esta cita junto con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y diferentes organismos, instituciones y empresas.

Actividades polifacéticas

Además de la campaña benéfica de los Reyes Magos, esta entidad ha emprendido diversas iniciativas en el ámbito cultural, deportivo y social sin ánimo de lucro, sumando también otros actos benéficos. Dentro de ese amplio abanico siempre está presente la promoción de las tradiciones, la gastronomía y el folclore gallego, que se ha materializado a través de diversos encuentros, festivales y agrupaciones de gaitas, teatro, canto o danza, entre otras. A lo largo de ese tiempo, Casa Galicia ha encadenado ocho presidentes, siendo Albino Aneiros Blanco quien ostenta el puesto en la actualidad, al que llegó en el año 2016.

Tal y como apunta Aneiros, el reconocimiento de la Medalla de Oro de Canarias no solo les ha supuesto un gran honor; también les ha abierto un espacio para reflexionar sobre sus acciones hasta el presente y "seguir mejorando" en todo lo que puedan. "La dedicación y el espíritu de solidaridad es lo que nos caracteriza. Ese fundamento está a la par de la difusión de la cultura gallega", resalta.

Una biblioteca con más de 2.700 títulos

Como parte de esa labor divulgativa, Casa Galicia cuenta con una biblioteca que aglutina más de 2.700 títulos. Entre ellos destacan numerosos autores y autoras gallegas, así como temáticas relacionadas con la región, que permiten celebrar su cultura desde la lectura y el aprendizaje. También lo hacen a través de las festividades, como la Romería de Santiago Apóstol, que vienen organizando de forma continuada desde el año 1975 en el Pinar de Santa Cristina.

Su sede ha estado en diversas ubicaciones, comenzando por el Local Social, pasado por el paseo de Las Canteras y otros alojamientos provisionales, hasta que finalmente se asentaron en el número 8 de la calle Salvador Cuyas. Allí continúa latiendo el corazón gallego de la capital grancanaria, que logró reponerse a un incendio que tuvo lugar en 2014 y que se originó en la cocina del restaurante. Cuatro años más tarde, habiendo pasado por una remodelación profunda, pudo reabrir con un rostro renovado y mucho entusiasmo por continuar su trazado.

260 familias asociadas

De vuelta al presente, Casa Galicia cuenta con 260 familias asociadas que enhebran al pueblo canario con el gallego. Se trata de uno de los centros regionales más dinámicos y activos que acumula numerosos reconocimientos, entre los que figuran la Medalla de Oro otorgada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o la de Plata del Cabildo insular.

También Casa Galicia tiene agradecimientos para la ciudad, la isla y el archipiélago que la acogió: en el año 1980, la entidad donó un cruceiro gallego de granito que está situado en el Parque de San Telmo a modo de monumento.