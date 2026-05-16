Canarias registra cuatro terremotos este sábado, uno de ellos de magnitud 2.3

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este sábado cuatro terremotos en Canarias de magnitud igual o superior a 1.5.

El de mayor magnitud ocurrió a las 00:11 horas en el Atlántico, al norte de Tenerife. Fue de 2.3 y se registró a una profundidad de 11 kilómetros.

El resto se localizaron en Santiago del Teide, Agaete y un tercero también en el océano.

El de Santiago del Teide (04:18 horas) tuvo una magnitud de 1.7 y fue a 26 kilómetros de profundidad; el del océano (09:13 horas) también de 1.7 y a 18 kilómetros de profundidad, y el de Agaete (14:36 horas), de 1.6 y a cuatro kilómetros.

Registros de este sábado. / IGN

¿Has sentido algún terremoto?

En caso de que hayas sentido un sismo, el IGN tiene colgado en su página web un cuestionario para obtener datos sobre el mismo.

De esta manera, en su listado de terremotos de magnitud igual o superior a 3 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días, se puede encontrar el enlace pinchando en el terremoto concreto que se ha sentido o, directamente, en el cuestionario, si se tratase de uno nuevo.

¿Qué hacer durante un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: