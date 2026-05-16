Canarias registra cuatro terremotos este sábado, uno de ellos de magnitud 2.3
Los sismos se localizaron en Santiago del Teide, Agaete y en aguas del Atlántico, con profundidades variadas
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este sábado cuatro terremotos en Canarias de magnitud igual o superior a 1.5.
El de mayor magnitud ocurrió a las 00:11 horas en el Atlántico, al norte de Tenerife. Fue de 2.3 y se registró a una profundidad de 11 kilómetros.
El resto se localizaron en Santiago del Teide, Agaete y un tercero también en el océano.
El de Santiago del Teide (04:18 horas) tuvo una magnitud de 1.7 y fue a 26 kilómetros de profundidad; el del océano (09:13 horas) también de 1.7 y a 18 kilómetros de profundidad, y el de Agaete (14:36 horas), de 1.6 y a cuatro kilómetros.
¿Has sentido algún terremoto?
En caso de que hayas sentido un sismo, el IGN tiene colgado en su página web un cuestionario para obtener datos sobre el mismo.
De esta manera, en su listado de terremotos de magnitud igual o superior a 3 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días, se puede encontrar el enlace pinchando en el terremoto concreto que se ha sentido o, directamente, en el cuestionario, si se tratase de uno nuevo.
¿Qué hacer durante un terremoto?
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
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