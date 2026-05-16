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Canarias, el lugar al que no viajar este año según una revista americana

Fodor's Travel señala la presión turística, el aumento de precios y los problemas ambientales como motivos para evitar el archipiélago

Parque Nacional del Teide.

Parque Nacional del Teide. / María Pisaca

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

Canarias es un destino turístico de primer nivel. Reconocido en todo el mundo, el archipiélago recibió en 2025 más de 18 millones de turistas, unas cifras que invitan a pensar que tiene una buena imagen en el exterior.

Sin embargo, hay quien considera que Canarias no es el mejor destino para visitar durante este 2026. En concreto, es una revista de viajes americana la que ha puesto el foco en las islas, y recomienda a sus lectores no visitarla este año.

Así, si bien miles de turistas desean venir a descubrir bellezas naturales con el Teide, playas de ensueño o nuestra rica gastronomía, esta publicación pone el foco en la masificación.

Playa de Las Vistas. | MARÍA PISACA

Playa de Las Vistas. / MARÍA PISACA

Una revista de viajes que invita a no viajar

En concreto, el medio que invita a sus lectores a no viajar a Canarias es Fodor's Travel, y lo hace es su listado anual No List, una publicación en la que incluye aquellos destinos que, por diferentes razones, es mejor no conocer.

En este caso, parecería que no tiene mucho sentido recomendar que no se viaje al archipiélago canario, puesto que cuenta con seguridad; conectividad internacional; servicios alojativos, de restauración y ocio, y todo aquello que un viajero puede necesitar. Entonces, ¿cuáles son las razones que esgrime para no hacerlo?

¿Por qué no viajar a Canarias?

La publicación inicia sus razones de por qué no viajar a Canarias con una frase clarificadora: "Detrás de las escenas perfectas de la postal en las Islas Canarias, la presión está aumentando".

De esta manera, pone el foco en la llegada de turistas, la presión que soporta el archipiélago y las quejas de los lugareños. De hecho, recuerda las concentraciones de Canarias tiene un límite, en las que miles de personas se manifestaron en las calles de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.

Manifestación del 18M en Tenerife de 'Canarias tiene un límite'

Manifestación del 18M en Tenerife de 'Canarias tiene un límite'. / Arturo Jiménez

Además, la revista recuerda las quejas de los vecinos relacionadas con el auge del turismo, el aumento de los costos de la vivienda y las crecientes presiones ambientales.

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Y más allá de estos problemas de los residentes que invitan a no viajar a los turistas, hay otros históricos que también se enumeran en la publicación como razones para pasar las vacaciones en otros destinos fuera de las islas. Entre ellos, la movilidad, con atascos constantes.

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